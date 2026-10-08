El conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a dar un giro, justo cuando la tensión en Medio Oriente sigue poniendo presión sobre Washington y mientras las negociaciones entre ambos países continúan.

Donald Trump habló este jueves sobre los siguientes movimientos de Estados Unidos y puso una fecha sobre la mesa que podría ser clave para entender qué ocurrirá con el conflicto en las próximas semanas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Trump asegura que EU no atacará Irán antes de las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves 8 de octubre que su país no atacará Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, programadas para el próximo 3 de noviembre.

“No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre”, afirmó Trump.

A través de una publicación en Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos mantiene conversaciones “productivas” con Irán y señaló que no habrá un ataque contra ese país antes de los comicios.

La declaración ocurre mientras Washington y Teherán mantienen conversaciones indirectas para intentar avanzar hacia una salida al conflicto. Trump no anunció el fin de las operaciones militares ni descartó acciones posteriores a las elecciones.

EU mantiene presión sobre Irán

Aunque Trump aseguró que no habrá un ataque antes de noviembre, Estados Unidos mantiene medidas de presión contra Irán.

Este mismo 8 de octubre, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció nuevas sanciones contra personas y entidades vinculadas con la llamada “flota fantasma” de Irán, utilizada para transportar petróleo y productos derivados hacia mercados internacionales.

El gobierno estadounidense señaló que estas medidas buscan limitar los ingresos que Teherán obtiene de sus ventas de petróleo.

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantiene activo el programa de sanciones relacionado con Irán, actualizado por última vez el 5 de octubre.

Estados Unidos ya ha realizado ataques contra Irán

La declaración de Trump también ocurre después de varios meses de operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el 29 de julio que sus fuerzas realizaron ataques contra decenas de objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, incluidos centros de mando, instalaciones de misiles y drones, sitios de vigilancia costera y capacidades marítimas.

De acuerdo con CENTCOM, las acciones respondieron a ataques con misiles dirigidos contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

Previamente, el 11 de julio, el mismo comando informó sobre otra ronda de ataques contra objetivos militares iraníes después de incidentes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Por ahora, Trump establece el 3 de noviembre como límite para no realizar nuevos ataques contra Irán, mientras las conversaciones entre Washington y Teherán continúan. Lo que suceda después de esa fecha dependerá de cómo evolucionen las negociaciones y de las decisiones que tome el gobierno estadounidense.

La tensión entre Washington y Teherán continúa, pero Trump puso una pausa sobre la mesa antes de los comicios de noviembre. Las conversaciones entre ambos países seguirán bajo presión y el mundo estará atento a lo que ocurra después del 3 de noviembre.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.