Emergencia en el Mar Negro: Ataque con dron incendia petrolero frente a Rusia | VIDEO

Un petrolero con bandera de Liberia se incendió durante la jornada de este martes en el Mar Negro, frente a la costa de Rusia, después de ser víctima de un ataque con dron de parte de una embarcación no tripulada, según informó el Ministerio de Transporte de Rusia.

El buque, identificadom como Aframax Rio, se encontraba frebte a la zona de Sirius, cerca de Sochi, cuando se produjo el ataque; videos digundidos en redes sociales muestran una enorme columna de humo elevándose sobre el Mar Negro .

Another confirmation that the month-long pause in Ukrainian attacks on merchant vessels in the Black Sea is clearly over.



An Aframax tanker, AFRAMAX RIO (~100K mt DWT), fully loaded with oil for India, was reportedly hit near Sochi this afternoon.#oatt #sizovreport #wheat… pic.twitter.com/FBX2PtNG9x — Andrey Sizov (@sizov_andre) October 6, 2026

Cabe decir que la información fue inicialmente reportada por las autoriades regionales y posteriormete confirmada por el Ministerio de Transporte ruso y por la agencia Reuters.

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Ataque con dron contra petrolero en Ma Negro

La emergencia movilizó a los equipos de rescate, que lograron poner a salvo a los 23 miembros de la tripuación del Aframax Rio. Conforme al Ministerio de Transporte de Rusia, todos son iudadanos de India, y hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

Sin embargo, la situación del buque continúa siendo delicada; las autoridades rusas señalaron que el petróleo de la embarcación se encontraba ardiendo en la superficie del Mar Negro y que los equipos contra incendios podrían intervenir directamente cuando disminuyera la intensidad de las llamas.

🇷🇺 Krasnodar Krai, Russia ❗

🛳️🛢️🔥Sochi: The crew of the Liberian-flagged Aframax Rio tanker has been rescued after the vessel was reportedly attacked by unmanned boats off the Black Sea coast, - local media.



All 23 crew members were evacuated, traditionally no casualties… pic.twitter.com/iOExMEFFLD — LX (@LXSummer1) October 6, 2026

Cierre de las playas de Sirius tras ataque a petrolero en Rusia

Como una manera preventiva, las autoridades ordenaron cerrar las playas de Sirius, mientras que se monitorean las condiciones ambientales, ya que el incendio ocurre en una zona turística cercana a Sochi.

Este ataque con dron vuelve a poner el foco en los registros de este tipo de ataques con drones marítimos o embarcaciones no tripuladas representan para la navegación comercial en el Mar Negro.

Por ahora, la priodidad de las autoridades es controlas el incendio y evaluar sus posibles consecuencias ambientales; ¿podría este nuevo ataque marcar un aumento de los riesgos para los barcos comerciales que navegan por el Mar Negro?

BLACK SEA | AFRAMAX RIO ON FIRE OFF SOCHI



Crude oil tanker AFRAMAX RIO (IMO 9273844) is on fire close to the Russian port of Sochi following an apparent strike. A large fire and column of black smoke are visible from the vessel, although the exact cause has not yet been… pic.twitter.com/QKqmf9GFXL — Martin Kelly (@_MartinKelly_) October 6, 2026

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