Emergencia en el Mar Negro: Ataque con dron incendia petrolero frente a Rusia | VIDEO

Un petrolero con bandera de Liberia se incendió durante la jornada de este martes en el Mar Negro, frente a la costa de Rusia, después de ser víctima de un ataque con dron de parte de una embarcación no tripulada, según informó el Ministerio de Transporte de Rusia.
El buque, identificadom como Aframax Rio, se encontraba frebte a la zona de Sirius, cerca de Sochi, cuando se produjo el ataque; videos digundidos en redes sociales muestran una enorme columna de humo elevándose sobre el Mar Negro.
Cabe decir que la información fue inicialmente reportada por las autoriades regionales y posteriormete confirmada por el Ministerio de Transporte ruso y por la agencia Reuters.
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Ataque con dron contra petrolero en Ma Negro
La emergencia movilizó a los equipos de rescate, que lograron poner a salvo a los 23 miembros de la tripuación del Aframax Rio. Conforme al Ministerio de Transporte de Rusia, todos son iudadanos de India, y hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.
Sin embargo, la situación del buque continúa siendo delicada; las autoridades rusas señalaron que el petróleo de la embarcación se encontraba ardiendo en la superficie del Mar Negro y que los equipos contra incendios podrían intervenir directamente cuando disminuyera la intensidad de las llamas.
Cierre de las playas de Sirius tras ataque a petrolero en Rusia
Como una manera preventiva, las autoridades ordenaron cerrar las playas de Sirius, mientras que se monitorean las condiciones ambientales, ya que el incendio ocurre en una zona turística cercana a Sochi.
Este ataque con dron vuelve a poner el foco en los registros de este tipo de ataques con drones marítimos o embarcaciones no tripuladas representan para la navegación comercial en el Mar Negro.
Por ahora, la priodidad de las autoridades es controlas el incendio y evaluar sus posibles consecuencias ambientales; ¿podría este nuevo ataque marcar un aumento de los riesgos para los barcos comerciales que navegan por el Mar Negro?
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