Christa Pike despierta tras inyección letal; audio revela que predijo que la ejecución saldría mal

Christa Pike está consciente y puede hablar tras sobrevivir a dos dosis de la inyección letal, durante la fallida ejecución que se llevó a cabo el pasado 30 de septiembre, en Tennessee.

A través de un comunicado, los abogados de la reclusa señalaron que ella se encuentra recibiendo atención médica vital y aunque su pronóstico aún es incierto, ella ya está despierta.

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Audio revela que Christa Pike advirtió que sobreviviría: “No tengo buenas venas”

Recientemente, el diario The New York Times reveló un audio grabado semanas antes de la ejecución, en el que Christa Pike expresó preocupación de que las inyecciones letales pudieran no funcionar.

“Lo que me preocupa de nuestro método de inyección letal es, sencillamente, que no tengo buenas venas y me preocupa que nuestro médico no esté calificado para colocarme una vía central”, se le escucha decir a la prisionera de 50 años.

🚨#AlertaADN



💉Christa Pike sobrevivió a dos intentos de ejecución con inyección letal en Tennessee. La mujer recuperó el conocimiento y ya puede hablar pic.twitter.com/F6UGaUKwVW — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 6, 2026

¿Qué va a pasar con Christa Pike y cuál es su estado de salud?

Por el momento, Christa Pike se encuentra recuperándose en un hospital de Nashville. No obstante, a pesar de las graves lesiones que sufrió en los brazos, la mujer se encuentra esposada a la cama.

Pike sobrevivió de forma sorprendente a dos dosis del poderoso sedante pentobarbital y hasta el momento las autoridades no han dado a conocer cuál será su futuro.

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