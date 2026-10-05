Otra derrota para la izquierda: Pedro Sánchez adelanta elecciones en España tras destruir los poderes

Horas después de la derrota de Lula da Silva durante la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil, la izquierda internacional sufre otro golpe. Ahora, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones para el próximo domingo 29 de noviembre.

El político traicionó a la democracia al disolver las Cortes de España, luego de que sus decretos sobre la vivienda fueron desechados por el Parlamento, esto en medio de movilizaciones sociales sobre el tema en las principales ciudades del país europeo.

BREAKING: Spanish Prime Minister Pedro Sánchez called an early election for November 29 following the Spanish parliament's rejection of the government's attempt to tackle the country's housing crisis after protests over unaffordable rents and evictions https://t.co/CdnXsxJtPG — Reuters (@Reuters) October 5, 2026

Pedro Sánchez pone “a prueba” a la “ola ultraderechista”

La mañana de este lunes 5 de octubre, Sánchez compareció en el palacio de la Moncloa, lugar donde defendió su trabajo y llamó a los españoles a tomar una decisión: unirse a la “ola ultraderechista” que está ganando elecciones alrededor del mundo o trabajar porque su país siga siendo “un baluarte de la justicia social”.

Pese a esto, así como la defensa de su gestión y echarle la culpa “a las élites”, Pedro Sánchez reconoció errores en su trabajo; más allá de sus palabras, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se encuentra siendo investigado por presuntos actos de corrupción.

Sánchez informa al rey sobre la disolución de las Cortes

El presidente del Gobierno de España ya informó al rey Felipe VI sobre la disolución de las cortes durante una llamada telefónica el pasado domingo 4 de octubre; no obstante, el próximo martes habrá una sesión extraordinaria para aprobar la medida de Sánchez.

Asimismo, se espera que el mismo martes se publique la decisión en el Boletín Oficial del Estado y que esté firmado por el rey.

La crisis de vivienda estalló en España

Las decisiones del Gobierno de España ocurren una semana después de que comenzaron las manifestaciones en algunas ciudades, pero específicamente en el centro de Madrid, luego de que autoridades desalojaran a una mujer de 87 años.

Sin embargo, más allá del caso puntual que provocó el estallido social, la vivienda es el tema que más preocupa a la población ibérica, según encuestas locales. Incluso, se ha vuelto el tema principal de los partidos políticos y de las discusiones en el Parlamento.

No obstante, también la crisis de refugiados y migrantes en Ceuta ha desgastado a un gobierno como el de Sánchez que decidió traicionar a la democracia en lugar de enfrentar la problemática que él y su partido dejaron que creciera.

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