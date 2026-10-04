“Brasil quiere cambio”: Flávio Bolsonaro gana la primera vuelta en elecciones 2026 y celebra la caída de la izquierda

Flávio Bolsonaro, candidato de la ultraderecha en Brasil, aseguró que los resultados de la primera vuelta de las elecciones 2’026 muestran una realidad contundente: ¡Brasil quiere cambio!, aseguró el aspirante a la presidencia brasileña por parte del Partido Liberal (PL).

Los resultados arrojados por las urnas brasileñas este 4 de octubre no fueron suficientes para que ninguno de los dos favoritos ocupara la presidencia; sin embargo, ambos avanzan a una segunda vuelta.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Los resultados en las elecciones en Brasil 2026 decretan el fin de la era del PT

Con el 95.23% de los votos contabilizados, los resultados de las elecciones otorgan a Flávio Bolsonaro el triunfo sobre la izquierda con el 47.10% de los votos; mientras que Lula da Silva se queda en segundo lugar con el 45.08% de los votos. Un resultado que ha sorprendido, pues es contrario a lo que anticipan las encuestas.

Tras conocer los resultados preliminares, el candidato de ultraderecha aseguró que Brasil no aguanta más. “Es el fin de la era del PT. Está decretado el fin de la era del PT, el cambio en nuestro país”, aseguró.

Con estos resultados, el futuro político de Brasil da un giro que no se esperaba y que el hijo de Jair Bolsonaro y sus simpatizantes celebraron como el fin del gobierno de Lula, al que el candidato del PL calificó como una sucesión de récords. “Récord de violencia contra las mujeres, récord de impuestos, récord de desesperanza, récord de empresas cerradas”, dijo.

En su discurso, Flávio Bolsonaro prometió a sus simpatizantes un gobierno que va a rescatar la democracia. Asimismo, prometió reducir el número de ministerios y acabar con la reelección. “A mí me basta solo un mandato”.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones en Brasil 2026?

Este domingo 4 de octubre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó que el actual mandatario, Lula da Silva, y el senador de derecha, Flávio Bolsonaro, se disputarán la presidencia en una segunda vuelta, debido a que ninguno de los dos logró superar el 50% de los votos válidos en la primera ronda.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil se llevará a cabo el domingo 25 de octubre de 2026.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.