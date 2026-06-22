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La izquierda pierde terreno en Latinoamérica: entrevista a Daniel Zovatto

La victoria de De la Espriella en Colombia refuerza el avance de la derecha en Sudamérica. Perú y Brasil podrían seguir la misma tendencia política.

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Por: Ximena Ochoa
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