Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
EN VIVO: Sin paso en carreteras hoy domingo 21 de junio por bloqueos
/Internacional/Video

Miles de colombianos acuden a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia compartió momentos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Metadatos del artículo

Por: Adriana Pacheco