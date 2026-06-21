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Más de 41 millones de colombianos fueron llamados a las urnas para elegir a un nuevo presidente

Los colombianos deben elegir entre los candidatos Iván Cepeda, de izquierda y Abelardo de la Espriella, de ultraderecha para ocupar el cargo de presidente para el periodo 2026-2030

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Por: Adriana Pacheco