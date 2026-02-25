Temporada de migración de ballenas a Chile

La ballena de aleta, la segunda especie más grande del mundo sufre una constante amenaza debido a que durante su recorrido hacia la costa norte de Chile es muy común que sufra colisiones con naves y enredos en redes de pesca.

Esta región se ha convertido en un foco mundial de accidentes marítimos en los que se involucran ballenas, por ello, muchos defensores han exigido mayor protección del hábitat.

