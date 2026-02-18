Elefanta ciega da a luz tras parto de siete horas

El ZooParc de Beauval en el centro de Francia dio a conocer sobre el nacimiento de una cría de elefante africano, la madre es una elefanta de 37 años y su parto se prolongó 7 horas.

Según el director del zoológico, Rodolphe Delord, la cría nació a las 04:00 horas con un peso aproximado de 150 kilogramos y el nacimiento implicó riesgos pues el equipo médico priorizó la supervivencia de la madre.

