Donald Trump asegura que México es gobernado por narcotraficantes

Donald Trump afirmó que “se tiene que hacer algo con México” por el tráfico de drogas.

Señaló que los cárteles son “muy fuertes” y tienen alto nivel de control.

y tienen alto nivel de control. Dijo que EUA debe “defenderse”, aunque e xpresó respeto por Claudia Sheinbaum.

Las declaraciones se dieron tras preguntas por los hechos en Caracas y Maduro.

Sheinbaum respondió: “Coordinación, sí; subordinación e intervención, no”.

