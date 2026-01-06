inklusion.png Sitio accesible
Donald Trump asegura que México es gobernado por narcotraficantes

Trump dijo que “se tiene que hacer algo con México” por el poder de los cárteles; Gobierno Federal respondió que habrá coordinación, no subordinación.

Internacional

Por:  Ximena Ochoa

Donald Trump afirmó que “se tiene que hacer algo con México” por el tráfico de drogas.

  • Señaló que los cárteles son “muy fuertes” y tienen alto nivel de control.
  • Dijo que EUA debe “defenderse”, aunque expresó respeto por Claudia Sheinbaum.
  • Las declaraciones se dieron tras preguntas por los hechos en Caracas y Maduro.
  • Sheinbaum respondió: “Coordinación, sí; subordinación e intervención, no”.

