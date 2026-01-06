Donald Trump asegura que México es gobernado por narcotraficantes
Trump dijo que “se tiene que hacer algo con México” por el poder de los cárteles; Gobierno Federal respondió que habrá coordinación, no subordinación.
Donald Trump afirmó que “se tiene que hacer algo con México” por el tráfico de drogas.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- Señaló que los cárteles son “muy fuertes” y tienen alto nivel de control.
- Dijo que EUA debe “defenderse”, aunque expresó respeto por Claudia Sheinbaum.
- Las declaraciones se dieron tras preguntas por los hechos en Caracas y Maduro.
- Sheinbaum respondió: “Coordinación, sí; subordinación e intervención, no”.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.