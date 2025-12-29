inklusion.png Sitio accesible
EUA y Ucrania coinciden en acuerdo de paz en Europa del Este

EUA ofreció a Ucrania garantías de seguridad por 15 años y apoyo económico, mientras Zelenski exige compromisos a largo plazo antes de negociar con Rusia.

Internacional

Por:  Ximena Ochoa

Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad por 15 años, con opción de prórroga.

  • El acuerdo sería votado en el Congreso de EUA, lo que le daría respaldo legal y político.
  • Zelenski pidió que las garantías se extiendan hasta 30, 40 o 50 años.
  • Ambos países acordaron impulsar un plan económico para la reconstrucción de Ucrania.
  • Ucrania aceptaría dialogar con Rusia solo con un marco de paz avalado por EUA y Europa.

