EUA y Ucrania coinciden en acuerdo de paz en Europa del Este

Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad por 15 años, con opción de prórroga.

El acuerdo sería votado en el Congreso de EUA , lo que le daría respaldo legal y político.

Zelenski pidió que las garantías se extiendan hasta 30, 40 o 50 años.

Ambos países acordaron impulsar un plan económico para la reconstrucción de Ucrania.

Ucrania aceptaría dialogar con Rusia solo con un marco de paz avalado por EUA y Europa.

