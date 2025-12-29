EUA y Ucrania coinciden en acuerdo de paz en Europa del Este
EUA ofreció a Ucrania garantías de seguridad por 15 años y apoyo económico, mientras Zelenski exige compromisos a largo plazo antes de negociar con Rusia.
Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad por 15 años, con opción de prórroga.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- El acuerdo sería votado en el Congreso de EUA, lo que le daría respaldo legal y político.
- Zelenski pidió que las garantías se extiendan hasta 30, 40 o 50 años.
- Ambos países acordaron impulsar un plan económico para la reconstrucción de Ucrania.
- Ucrania aceptaría dialogar con Rusia solo con un marco de paz avalado por EUA y Europa.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.