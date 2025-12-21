inklusion.png Sitio accesible
Cierres en carreteras importantes por bloqueos y accidentes en pleno comienzo de vacaciones

Milei respalda la presión de Trump contra Maduro y choca con Lula en cumbre del Mercosur

Lula y Milei chocan en Mercosur por Venezuela: Brasil alerta catástrofe por guerra con EU y Argentina respalda la presión de Trump.

Por:  Ximena Ochoa

Lula da Silva y Javier Milei confrontaron posturas en la cumbre del Mercosur.

  • Lula advirtió que una guerra entre EUA y Venezuela sería una catástrofe humanitaria.
  • Milei respaldó la presión de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro.
  • El conflicto no estaba en la agenda, pero dominó el debate entre ambos mandatarios.
  • La tensión regional crece mientras EUA intensifica acciones contra el narcotráfico.

