Milei respalda la presión de Trump contra Maduro y choca con Lula en cumbre del Mercosur
Lula y Milei chocan en Mercosur por Venezuela: Brasil alerta catástrofe por guerra con EU y Argentina respalda la presión de Trump.
Lula da Silva y Javier Milei confrontaron posturas en la cumbre del Mercosur.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- Lula advirtió que una guerra entre EUA y Venezuela sería una catástrofe humanitaria.
- Milei respaldó la presión de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro.
- El conflicto no estaba en la agenda, pero dominó el debate entre ambos mandatarios.
- La tensión regional crece mientras EUA intensifica acciones contra el narcotráfico.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.