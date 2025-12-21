Milei respalda la presión de Trump contra Maduro y choca con Lula en cumbre del Mercosur

Lula da Silva y Javier Milei confrontaron posturas en la cumbre del Mercosur.

Lula advirtió que una guerra entre EUA y Venezuela sería una catástrofe humanitaria.

humanitaria. Milei respaldó la presión de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro.

contra el gobierno de Nicolás Maduro. El conflicto no estaba en la agenda , pero dominó el debate entre ambos mandatarios.

, pero dominó el debate entre ambos mandatarios. La tensión regional crece mientras EUA intensifica acciones contra el narcotráfico.

