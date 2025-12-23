Vince Zampella muere a los 55 años en accidente automovilístico en California
Vince Zampella, el desarrollador de videojuegos y creador de la franquicia de Call of Duty sufrió un accidente a bordo de u automóvil Ferrari.
- Según los primeros reportes, el conductor del Ferrari se quedó atrapado dentro del auto mientras este se incendiaba y murió, mientras que el segundo pasajero salió expulsado del auto y fue trasladado al hospital pero murió.
- Hasta el momento no se ha confirmado si Vince era quien manejaba el vehículo o era el pasajero. Tampoco se sabe por qué perdieron el control del auto.