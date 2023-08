Esta es la razón por la que no deberías firmar tu tarjeta de crédito

Hoy en día, millones de personas tienen tarjeta de crédito y/o débito; sin embargo, las interrogantes sobre su adecuado manejo son una constante, tanto que una de las preguntas más frecuentes es qué pasa si no se firma el plástico.

Lo cierto es que, actualmente, las transferencias son uno de los medios de pago más usados a nivel internacional. Sin embargo, la seguridad de nuestro dinero es importante y las estafas bancarias siempre están a la orden del día, así que para que puedas sentirse más seguro te explicamos si debes o no firmar tu tarjeta.

¿Es obligatorio firmar la tarjeta de crédito?

Anteriormente, la recomendación, tras recibir el plástico, era firmarlo al reverso, ya que esto era una medida de seguridad para cotejar y asegurarse de que el titular de la tarjeta estaba realizando la compra. Pero hoy, gracias a los avances tecnológicos, existen diversas formas para realizar compras de manera más cómoda y segura.

Es cierto que algunos establecimientos aún solicitan que al dar la tarjeta estaba venga firmada, por políticas de seguridad, pero cada vez son menos. En su lugar, estas transacciones financieras se pueden autorizar en diversos formatos.

¿Qué pasa si no firmo mi tarjeta de crédito?

Siguiendo los cambios y avances en la tecnología, hoy no es relevante si el plástico viene o no firmado, podrá haber casos específicos en los que se solicite, pero la mayoría de las veces no deberías tener algún problema, además como lo mencionamos anteriormente, es una práctica que cada vez es menos común.

En su lugar, una de las opciones más seguras es el uso del NIP (Número de Identificación Personal) como firma. Este sistema permite realizar pagos tanto en tiendas físicas como en compras en línea . Otra forma que ha ganado popularidad es la tecnología contactless o pago sin contacto, en estas el usuario efectúa el pago acercando la tarjeta a la terminal del punto de venta o utilizando ciertos dispositivos, como teléfonos inteligentes o relojes inteligentes.

En cuanto a las compras en línea, es posible utilizar tarjetas digitales con un CVV provisional para cada transacción, es decir, el número de seguridad caduca a los 5 o 10 minutos, lo que garantiza una mayor seguridad.

Fraudes con tarjeta de crédito

Hay expertos que aseguran que el hecho de que el plástico no venga firmado representa una ventaja adicional a la seguridad; ya que en caso de robo o extravío se reduce el riesgo de que personas no autorizadas tengan acceso y puedan replicar la firma y/o hacer un mal uso de tu tarjeta.

No hay dudas de que la seguridad y manejo de la tarjeta de crédito y débito ha evolucionado, pasando de la firma autógrafa hasta el uso de NIP, pagos sin contacto y tarjetas digitales. Pero eso no es todo, ya que comienza a vislumbrarse un futuro donde los datos biométricos serán fundamentales para las transacciones financieras, con la posibilidad de prescindir completamente de las tarjetas físicas.

