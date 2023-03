Motivos por los que te pueden bloquear tu tarjeta de crédito o débido

¿Tienes una tarjeta de débito o crédito? Cuidado porque por estas razones podrían ser bloqueadas y seguramente el trámite para volver a usarlas te ocasionará un dolor de cabeza y deberás invertir de tu valioso tiempo; ante ello te invitamos a tenerlas en cuenta a la hora de manejar tus finanzas día con día.

¿Por qué te pueden bloquear tu tarjeta de débito o crédito?

Sabemos que las tarjetas de crédito o débito son de las herramientas financieras más utilizadas por las personas en el mundo a la hora de adquirir un servicio o producto, pero también es muy común saber que a una persona se la retuvieron o bien se la bloquearon. Con el objetivo de que tomes tus precauciones y tengas mucho, pero mucho cuidado, aquí te decimos algunas adverencias.

Fallas tarjetas debito

¿Por qué me pueden bloquear mi tarjeta de débito?

Te pueden bloquear tu tarjeta de débito si es que incurres o se detectan las siguientes acciones:

-Pagos que no son usuales: Si la institución bancaria detecta un pago demasiada inusual a otra cuenta procederá a bloquearla hasta comprobar que su cliente es quien la está utilizando.

-Al hacer pagos internacionales: Si vas a viajar fuera del país, es necesario que notifiques a tu banco con anticipación, ya que tus tarjetas sean activadas para poder usarse en el exterior.

-Clave incorrecta: La tarjeta será bloquea o en el peor de los casos te será retenida ya sea por el cajero o la caja del banco si es que te equivocas de NIP después de fallar en el número límite de veces permitidas.

-Uso inadecuado: Recuerda que una tarjeta de crédito es personal, así que no la debes de prestar a ninguna otra persona.

-Gastas más de lo que tienes: Si utilizas tu tarjeta de débito para pagar, pero no tienes suficientes veces e insistes varias veces, esta tarjeta se bloqueará.

Tarjeta de crédito: Razones por las que te la pueden bloquear

La tarjeta de crédito es muy utilizada a nivel mundial, pero ten cuidado porque los bancos te la pueden bloquear por estas razones muy importantes que seguramente afectarán tu historial crediticio:

-Clave incorrecta: No colocar el NIP correcto tras superar el número permitido de errores al introducir su contraseña.

-Pagos atrasados: Si estás gastando mucho crédito, pero andas atrasado en tus pagos, la tarjeta seguramente se bloqueará, ya que no estás cumpliendo con lo establecido.

Senado busca frenar prácticas abusivas de ocho bancos

¿Qué hacer si me bloquearon mi tarjeta?

Ya sea de crédito o débito la tarjeta, el cliente deberá acudir a su institución bancaria para que le desbloqueen su tarjeta. Deberá comprobar que él es el propietario y aclarar las razones por las cuales seguramente se bloqueó su tarjeta. Al banco deberá acudir forzosamente con su identificación oficial. Para conocer los demás documentos que necesita deberá llamar a una sucursal.

