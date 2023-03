Constancia fiscal: ¿Pueden retener tu sueldo si no la entregas?

La constancia fiscal es es un acta que permite conocer el estatus de los contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que es una referencia sobre la legalidad de la situación fiscal que ayuda a que los empleados comprueben su estatus ante la dependencia, sin embargo, entre los contribuyentes existe el temor de que se pueda retener su salario o ser acreedor de una multa por no entregar a tiempo este documento.

¿Me pueden retener mi sueldo si no entrego mi constancia fiscal?

¡Ojo! Si no entregas tu constancia fiscal del SAT los patrones no tienen facultad de retener tu salario debido a que no hay un sustento legal para que los empleadores no paguen el salario si esta no se entrega, ya que se trata de un trámite administrativo “para el correcto timbrado de la nómina”.

Es importante explicar que en julio del 2022, la entonces titular del SAT, Raquel Buenrostro, aseguró que la constancia de situación fiscal, requerida por las empresas a sus trabajadores para actualizar datos y así poder emitir los recibos de nómina, nunca fue solicitada por el SAT.

Se había dicho que si los empleados no entregaban este documento, entonces Recursos Humanos no podría timbrar los recibos de nómina y por lo tanto los trabajadores no podrían cobrar, pero esto no fue cierto, la misma Raquel Buenrostro lo aclaró en una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ), dijo que las empresas no pueden condicionar el pago de sus trabajadores por la constancia fiscal .

¿Cómo puedo conseguir mi constancia fiscal?

Para tener tu constancia fiscal y realizar el trámite en oficinas necesitas tener los siguientes documentos:

- Registro Federal de Contribuyentes ( RFC ).

- Un correo electrónico al que tengas acceso.

- Número de celular.

- Identificación oficial.

Cuando ya tengas estos documentos, entonces deberás ingresar a la página web del SAT, en la sección de constancia de situación fiscal.

- Captura tu RFC.



- Ingresa tu correo electrónico y número de celular.

- Toma dos fotografías de tu credencial del INE: una del frente y otra del reverso.

- Confirma tu identidad mediante un video en el cual deberás repetir una frase mientras miras a la cámara.

- Da clic en firmar solicitud y listo.

El SAT tendrá tu constancia de situación fiscal a más tardar 5 días hábiles después de haberla solicitado y te llegará en formato PDF al correo que proporcionaste.

¿Hasta cuándo tengo para conseguirla?

La constancia fiscal forma parte del nuevo procedimiento para llenar los recibos para el pago de sueldos y salarios bajo la nueva versión 4.0 de las facturas electrónicas o comprobante fiscal digital por internet (CFDI), el cual será obligatorio a partir de este 2023.

