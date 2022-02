¿Te interesa invertir y no sabes cómo? Conoce qué son los Cetes

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) invitó a la población a sacarle más provecho a su dinero al invertir en Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), pero qué son y cómo funcionan.

Para los expertos esta es una forma perfecta de iniciarse en el mundo de las inversiones, ya que a través de una aplicación de fácil acceso, disponible en dispositivos móviles, se puede aperturar una cuenta de manera gratuita y obtener rendimientos a bajo riesgo en diferentes plazos, desde 21 días hasta 30 años.

De acuerdo a Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda , una de las bondades de Cetes es que ofrece una tasa superior a la que se dan en mercados internacionales sin estar pagando comisiones, y que las decisiones que toman los inversionistas están protegidas por el Gobierno de México.

Los invitamos de verdad a todos a que participen en esta plataforma, es muy segura y sencilla de operar, se puede hacer desde teléfonos celulares. El día de hoy Cetes tiene 815 mil pequeños inversionistas: Yorio.

¿Qué son los Cetes?

Los Cetes son uno de los instrumentos de deuda bursátil más antiguos emitido por el gobierno federal, existen desde enero de 1977 y constituyen un pilar fundamental en el desarrollo del mercado de dinero en México.

¿Sabías que existe una forma de invertir a partir de 100 pesos, de una forma fácil y segura? Checa la plataforma de @cetesdirecto y #RevisaComparaDecide la mejor opción para ti: https://t.co/8jKa4QcbbD #YoInviertoPara pic.twitter.com/X60tf5XcBi — CONDUSEF (@CondusefMX) February 8, 2022

De acuerdo a los expertos, los cetes funcionan como un pagaré en el que la persona presta dinero al gobierno para que éste obtenga recursos y devuelva la cantidad que se le prestó más un interés en un determinado plazo.

Por ello los cetes se consideran uno de los instrumentos financieros con menor riesgo en México, ya que es el gobierno el que se compromete a devolver el dinero de la inversión y los rendimientos que se generen.

El valor de un Cete es equivalente a 10 pesos mexicanos, y para que se pueda invertir en ellos se tiene un rango que va de los 100 a los 10 millones de pesos. Las inversiones se pueden hacer en distintos plazos, ya sea en 28 días, 91, 182, etc. Claramente las tasas de interés varían para cada plazo, mientras más largo sea, más grande será la tasa que se reciba.

Es importante tomar en cuenta que, así como su riesgo es menor, también su rendimiento es uno de los más bajos en comparación con otras alternativas de inversión que son más redituables, pero con mayor riesgo.

Así, José Gerardo Ballesteros, director de Cetes Directo puntualiza que este instrumento permite la forma más segura de ser inversionista.

Conoce los beneficios de @cetesdirecto y anímate a invertir para cumplir tus metas. Checa la plataforma y #RevisaComparaDecide la mejor opción para ti: https://t.co/8jKa4QcbbD#YoInviertoPara pic.twitter.com/74LPnT0YCU — CONDUSEF (@CondusefMX) February 10, 2022

Requisitos para invertir en Cetes

Cetes es una de las formas más sencillas para invertir , ya que permite abrir un contrato en minutos; para acceder basta con ser mexicano mayor de edad, tener a la mano el número de cuenta en un banco con operaciones en el país de la que seas titular o cuenta CLABE (recomendable), RFC y CURP.

Asimismo se deberán ingresar datos personales del usuario y definir a algún beneficiarios en caso de un imprevisto.

“Cetes Directo desde el principio creó una plataforma 100 por ciento digital, fue la primera plataforma que se pudo contratar con la e-firma para no acudir a una sucursal”, explicó Ballesteros.

A ello se le suma el hecho de que Cetes es una app gratuita y sin intermediarios, donde no se pagan comisiones, penalizaciones o costos por transacciones, además se puede disponer de los recursos cuando sea necesario y sin penalizaciones (de ahí la liquidez).

Los Cetes Directo no solamente tiene bonos de tasa fija como los M bonos, sino también tiene Udibonos que están indexados a la inflación y esto permite la protección contra la expectativa de incrementos de precios que se han estado observando alrededor del mundo: Yorio.

Así que, si tu objetivo es hacer crecer tu dinero con tasas más altas tal vez Cetes no es para ti; pero si lo que buscas es hacerlo en un prolongado tiempo con una inversión segura, no tienes la menor excusa para no utilizar esta herramienta.

Recomendaciones para invertir

Deposita tus ahorros en instituciones financieras autorizadas, supervisadas y desconfía de quienes prometen altos rendimientos en empresas desconocidas.

Considera que es necesario contar con una cuenta bancaria, para que te puedan depositar los intereses devengados o cuando desees aportar más dinero en tu inversión o, en su caso, realizar retiros no programados de la misma.

Recuerda que el Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento es un instrumento fácil de contratar y los bancos no cobran comisiones por apertura o administración del capital.

Cetes puede ser una herramienta útil para planear metas de ahorro, ya que tu dinero puede estar disponible en el momento que lo necesites.

La noticia por todos los medios. Descarga nuestra app

deps