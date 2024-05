Este es el tiempo exacto que tardas en salir del Buró de Crédito, dependiendo de tu deuda

¿Te tardaste en pagar y ahora estás en el Buró de Crédito? Debes saber que no cumplir con las obligaciones tiene consecuencias, sobre todo si se habla de aspectos económicos, y una de ellas es el tiempo que deberás esperar para poder solicitar otro crédito .

No obstante, debemos utilizar correctamente el término, pues a pesar de que la gente lo asimila como algo negativo, lo cierto es que no es del todo malo, ya que garantiza que los morosos cumplan con sus deudas .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el Buró de Crédito?

El Gobierno de México define al Buró de Crédito como empresas privadas constituidas como Sociedades de Información Crediticia (SIC), debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con opinión del Banco de México (Banxico), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Aunque estas empresas son reconocidas popularmente como “Burós de crédito”, el término correcto es el de Sociedades de Información Crediticia (SIC) y proporcionan servicios sobre recopilación, manejo, entrega e historial crediticio de personas físicas y morales.

Si tienes o tuviste algún tipo de crédito de consumo, empresarial, hipotecario o automotriz, tarjeta departamental, servicio de telefonía o televisión de paga, tu información y comportamiento estará presente en tu historial crediticio.

¿Cuál es el tiempo que tardarás para salir del Buró de Crédito?

Nadie que haya entrado en el registro del Buró de Crédito puede salir, simplemente se actualiza la información, la cual puede ser positiva o negativa.

Para evitar que sigan apareciendo aspectos negativos es necesario pagar los adeudos. Estos registros aparecerán, aunque se hayan liquidado, hasta un periodo de tiempo determinado.

Para que los aspectos negativos desaparezcan del Buró de Crédito, depende de la deuda:

Deudas menores o iguales a 25 UDIS (170 pesos), se eliminan después de un año.

Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS (2 mil 260 pesos), se eliminan después de dos años.

Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS (4 mil 520 pesos) se eliminan después de cuatro años.

Deuda mayores a 1000 UDIS (Más de 4 mil 520 pesos) se eliminan después de seis años siempre y cuando: sean menores a 400 mil UDIS, el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no hayas cometido algún fraude en tus créditos.

¿Cuáles son las consecuencias de estar en el Buró de Crédito?

Debes saber que los Buró de crédito no son las que deciden si alguna institución financiera o comercial te otorga un crédito o no, pero el historial crediticio sí influirá en la decisión de los bancos que se te otorgue otro crédito o no.

Es por ello que para las personas que están en el Buró de crédito significa estar en la “lista negra” y, por tanto, tienen pocas o nulas posibilidades de acceder a cualquier crédito.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.