Conoce cómo descargar Wordle, el juego del momento

Wordle es el juego de moda en 2022. Su impacto ha sido tal, que el New York Times desembolsó una cifra millonaria para comprarlo. Si ya lo juegas o quieres comenzar a hacerlo, te contamos cómo descargar el juego, y acceder a él sin necesidad de estar conectado a internet.

¿Qué es el juego Wordle?

Wordle es un juego online que se viralizó en todo el mundo, consiste en adivinar cada día una palabra de cinco letras. Tiene una versión en español que puedes probar desde la web wordle.danielfrg.com

Para comenzar a jugar no es necesario crear un usuario, y en solo un clic ya estarás tratando de adivinar la palabra. La palabra oculta debe encontrarse en seis intentos, y cada intento debe ser una palabra válida de 5 letras.

Hasta ahora, no existe una versión para descargar desde la Playstore, por lo tanto, es necesario seguir una serie de pasos que te permitirán acceder a Wordle desde cualquier dispositivo con navegador y sin necesidad de estar conectado a internet.

Pasos para descargar Wordle y usarlo sin conexión

Wordle puede descargarse y jugarse a través del su código HTLM. Esto quiere decir que se descarga la información ya subida a su página web, para poder jugar desde cualquier dispositivo. Estos son los pasos a seguir.

-Entra en la página web de Wordle en español: wordle.danielfrg.com

-Una vez en la página web, debes hacer clic derecho en cualquier lugar de la página.

-Se desplegará un menú de opciones y debes elegir ‘Guardar como’.

-Un atajo que puedes usar para este paso es pulsar Control + S en tu navegador.

-Al darle en guardar, descargarás la web de Wordle en tu dispositivo, debes recordar la carpeta que elegiste para guardarlo.

-Se descargará la web HTML con todo el código del juego , y la carpeta donde están sus elementos. Como se trata de una carpeta, puedes moverla a tu gusto al dispositivo que quieras.

Eso es todo, ahora, si quieres jugarlo, debes abrir el navegador en tu dispositivo, aunque no estés conectado a internet, y abrir el archivo HTML. Aunque no funcionará si no cuentas con la carpeta de elementos en el mismo dispositivo.

Con este proceso tendrás el juego a tu disposición de forma gratuita y sin conexión, ya que Wordle en español ya tiene palabras asignadas hasta mediados del 2023, al descargar la versión te bajarás también las futuras palabras que va a tener.

