Tiktoker te enseña a presentar tu declaración anual de forma fácil

No hay excusa ni pretexto para no cumplir con tus obligaciones fiscales ante el Servicio de Admiración Tributaria (SAT); sin embargo, presentar la declaración anual es algo con lo que no todo el mundo está familiarizado y en ocasiones suele convertirse en un severo dolor de cabeza. Afortunadamente existen héroes sin capa, que, sin esperar algo a cambio, nos muestran como cumplir con nuestras obligaciones de forma fácil y sencilla.

¿Qué es la declaración anual?

Es un documento oficial en el que las personas físicas o morales, presentan un reporte de todas las operaciones que realizaron durante el año ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La fecha límite para hacer la declaración anual de personas físicas es hasta s próximo 2 de mayo, ya que 30 de abril es sábado.

Tiktoker te enseña como presentar tu declaración anual

Lucy Her, mejor conocida en TikTok como @princesagodin, es una creadora de contenido para quellas personas que pasan su vida al interior de una oficina. Su popularidad ha sido mucha gracias a que sus videos son últiles para entender como realizar diversos trámites relacionados con la vida godín.

“Ahorita lo único que puede hacer es chismear en toda tu información y puedes ver si le debes o el SAT te va a regresar dinero”, dice Lucy en el video que compartió en su cuenta de TikTok.

La usuaria de TikTok explica de manera corta y precisa cómo y dónde presentar la declaración anual de personas físicas, lo cual hizo que su video se hiciera viral. Gracias a Lucy, los usuarios han podido resolver algo que los atormentaba día y noche.

¿Quiénes deben presentar la declaración anual?

Asalariados que:

Tuvieron 2 o más empleadores en el último año.

Sus ingresos excedieron los 400 mil pesos en el último año.

Recibieron sueldo de empresas en el extranjero que no tengan obligación de hacer retenciones en México.

Recibieron conceptos de indemnización o jubilación.

Trabajadores bajo el régimen de honorarios (Servicios profesionales).

Aquellos que cobran rentas o hicieron una venta de un bien inmueble.

Quieren realicen actividades empresariales, a menos que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal.

Los que obtuvieron ingresos por concepto de intereses reales que superaron los 100 mil pesos.

adn40, la noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Jap