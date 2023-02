TikTok: Joven protagoniza video viral tras cancelación de su cita de uñas

TikTok es una plataforma cada vez más popular, la cual es útil para conocer información noticiosa, recomendaciones y/o tips acerca de algún determinado tema, saber acerca de lugares, ver pasos de baile o reírse con videos de humor, pero también es, para algunos usuarios, un medio para contar sus situaciones personales, como ejemplo, el caso de una joven que lloró de impotencia porque le cancelaron su cita para hacerse las uñas.

Joven llora por cancelación de su cita de uñas

Se tata de la joven Malena, usuaria de la cuenta de TikTok @malenadediosvs, quien lloró de impotencia mientras relataba que había llegado su turno para hacerse las uñas y se lo habían cancelado. “Son las 8 de la mañana y estoy en la puerta de la idiota que me iba a hacer las uñas y me acaba de decir que no me va a atender porque no me tomó el turno”, contó enojada y llorando.

La usuaria de TikTok indicó que estaba molesta por llorar debido a la situación, pero explicó que el arreglo de uñas era necesario porque se estaba yendo de viaje. “Encima me voy ahora a Córdoba y tengo esta uña horrible”, dijo mientras mostraba sus manos.

Reacciones por video viral de joven

Malena también mencionó en el video viral, cuya descripción es “Te cancelan las uñas antes de irte de viaje”, que hacía mucho tiempo que no se arreglaba las uñas. El clip dura solo 18 segundos, sin embargo, se volvió viral rápidamente, ya que ha acumulado 1.6 millones de reproducciones y miles de comentarios.

Muchas de las usuarias de TikTok dijeron haber pasado por esa frustración, así que se mostraron solidarias, sin embargo, la mayoría en la red social se burló de su crisis y le rogaron que se buscara un problema real. “Encima cuando llegas a Córdoba si no tienes las uñas recién arregladas no te dejan entrar. ¡Fuerza!”, “Ay cosita, qué tragedia; pero recuerda que Dios le da batallas a sus grandes guerreros”, fueron algunos de los comentarios.

