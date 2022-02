TikTok: Fue bloqueada por su amiga, porque no quiso darle dinero

El dinero y la amistad suelen ser dos elementos que muchas veces no se deben mezclar, para poder conservarlos. Un ejemplo de ello, es lo que le pasó a la usuaria de TikTok Peirov Emily quien fue bloqueada por su amiga “Kassandra”, cuando no quiso prestarle dinero.

Esta historia se conoció de la mano de una de sus protagonistas, quien decidió compartir las capturas de pantalla de WhatsApp, donde su amiga le pide dinero prestado, rechazando una oferta laboral.

Usuaria de TikTok revela por qué fue bloqueada

Peirov Emily compartió en la popular aplicación de videos cortos, que su amiga Kassandra, le escribió para pedirle dinero prestado, exactamente 800 pesos. Una situación que, según el relato, ya había sucedido antes.

“Sí te los puedo prestar, pero anteriormente te he prestado y no me pagaste. Pues si tú quieres yo te puedo apoyar dándote trabajo en el negocio, amiga”.

Con esta respuesta, Emily le ofrece una opción que su amiga no había considerado, y que sin duda le hubiese venido bien. Sin embargo, Kassandra no solo se ofendió por el ofrecimiento, sino que luego decidió terminar la relación.

@peirovemily Póngase a jalar mija que el dinero no cae del cielo. ♬ sonido original - ICE Music🍀

Emily fue bloqueada, ya que su amiga consideró que no la estaba ayudando. Según se puede leer en la conversación de WhatsApp, la joven necesitaba dicha cantidad para las necesidades de una bebé. El dinero que necesitaba lo tenía su pareja, quien, según relata la usuaria de TikTok , la maltrata.

Su amiga quería dinero, pero no quería trabajar

Luego de que Kassandra mandase su número de cuenta, añadió que por el momento no puede trabajar “por la niña”, además de que “¡no le gusta!”.

Peirov Emily sostuvo que solo intentaba ayudarla a que ella misma ganase el dinero que necesita para mantener a su hija, sin tener que depender de su pareja.

“No me estés dando opciones, yo solo te hablé para ver si me ibas a prestar dinero, no para que te estés metiendo en mi vida”, respondió Kassandra.

Sin embargo, Emily fue dura en su postura, y le manifestó que “el dinero no llega solo, uno tiene que trabajar para ganárselo”.

Finalmente, la usuaria de TikTok fue bloqueada, aunque luego de que la historia del dinero prestado se hiciera viral, la amiga que no quiso trabajar volvió a escribirle para recriminarle por la viralización de la conversación de TikTok.

