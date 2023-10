“Sin regalo no hay comida”: Quinceañera condiciona a los invitados a su fiesta

Gracias a las redes sociales uno se ha podido enterar de muchas cosas tristes, graciosas y divertidas, que no dejan con la boca abierta; una de estas historias fue la que protagonizó una joven quinceañera , quien decidió condicionar a sus invitados a su fiesta de XV años, pues el que no llevara regalo, no podía disfrutar del banquete que se serviría en el evento.

Para muchas adolescentes, la fiesta de XV años es uno de los eventos más importantes en su vida,por lo que sus padres hacen un gran esfuerzo para que sea muy especial y se conserve como un momento inolvidable.

En la plataforma TikTok se hizo viral un video en donde se observó el momento en el que una joven quinceañera está recibiendo los regalos, pero la grabación fue acompañada de la leyenda “sin regalo no hay comida”, lo que generó un debate entre los internautas, unos defendieron lo que hizo la chica.

En las imágenes de la grabación se pudo observar a la joven con su vestido en color negro, el cual tenía vivos en dorado, además lucía un gran peinado y maquillaje para la celebración.

Frente a ella, una fila de personas, principalmente mujeres, esperaban darle un fuerte abrazo y su regalo correspondiente a la quinceañera, quien respondía entregándoles lo que parece ser un recipiente donde se les serviría los alimentos.

Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 2 millones de reproducciones y cientos de comentarios donde se creó un debate entre los usuarios.

Mejor no voy y voy a comer a otro lado” “Es que sí los invitan a unos 15 o fiesta de cumpleaños por lógica se lleva un detallito”; “Bien hecho porque muchos solo van a criticar y no llevan nada -fueron algunos de los comentarios que realizaron los internautas.

Un comentario indicó que no es un traste para que se sirva la comida, sino es un detalle que la quinceañera les entregó a sus invitados que llevaron un obsequio.

Hace unos días, en Ciudad Fernández, San Luis Potosí, se vivió un emotivo y conmovedor acontecimiento que demostró la solidaridad y empatía de la comunidad,luego de que los invitados a la fiesta de 15 años de Luz Celeste Hernández , la dejaron plantada, y solo bastó una publicación para que propios y extraños llegaran al salón donde se realizaba el festejo haciendo de este un día inolvidable.

Captura de pantalla Dejan plantada a quinceañera y su familia invita a todo el pueblo en San Luis Potosí; la fiesta fue un éxito.

La adolescente, quien utiliza una silla de ruedas, no pudo ocultar su tristeza ya que estaba muy ilusionada por celebrar sus 15 años con toda su familia e invitados. Por lo que su madre le pidió al medio de comunicación local que compartiera la historia e invitara a los residentes de Ciudad Fernández y Rioverde a unirse a la celebración y acompañar a Luz Celeste en su día especial.

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar, y el salón de fiestas que inicialmente estaba vacío se llenó por completo con vecinos y amigos que deseaban hacer que el día de Luz Celeste fuera especial. La quinceañera no pudo contener las lágrimas de felicidad y, después de procesar lo que estaba sucediendo, comenzó a disfrutar de la compañía de todos los asistentes.

