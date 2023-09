¿Vas a viajar con tu mascota al extranjero? Estos son los documentos que necesitarás

Para nadie es un secreto que en la actualidad, las mascotas son pieza fundamental de diferentes familias alrededor del mundo y sin importar la especie, por lo que sin duda alguna hay quienes no no temen en gastar para que los acompañen de viaje y esto es lo que necesitas saber si quieres llevarte a tu animalito al extrajero, pues aunque no lo creas se debe de cumplir con una serie de requerimientos.

Desde perros, gatos, pescados, iguanas y hasta conejos son algunos de los animalitos que se han vuelto en los fieles compañeros de sus dueños, por lo que no pueden separarse de ellos ningún instante y quieren que los acompañen en todo momento, y ya sea de vacaciones o por alguna eventualidad, las mascotas se encuentran fieles a sus seres queridos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Y es que si tienes planeado salir del país en un avión, y quieres que tu mascota te acompañe a donde quiera que vayas debes de cumplir con una serie de requisitos que son impuestos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y estos son los requisitos que debes de seguir para que tu lomito te acompañe.

Getty Images

Los requisitos para que tus mascotas viajen al extranjero

En primer lugar debes de comunicarte con el personal oficial de la SAGARPA-SENASICA, esto para que ellos te ayuden a hacer un ‘Certificado de importación’, mismo que será la identificación de tu lomito o michi, esto después de que las autoridades le realicen una inspección física y documental; esto es lo que te van a solicitar así que toma nota:



Certificado médico de un veterinario en un papel membretado, con el número de cédula profesional impresa.

de un veterinario en un papel membretado, con el número de cédula profesional impresa. Nombre y dirección del exportador (dueño o tutor)

(dueño o tutor) Cartilla de vacunación completa al día del viaje del animalito

completa al día del viaje del animalito Dictamen de encontrarse clínicamente sano para salir del país

de encontrarse para salir del país Estar desparacitados por lo menor en un rango de seis meses

Esos son los requisitos en cuanto a los documentos que necesitas para que las autoridades mexicanas te dejen salir sin ningún problema junto a tu mascota, y a continuación te presentaremos cómo es que debe de viajar:



Tu animalito debe de viajar en una transportadora en donde tenga juguetes y productos de su vida diaria.

de su vida diaria. Alimento de tu elección, lo que equivale a una ración del día.

Si tu mascota viaja en la parte del equipaje documentado, debes de tener el permiso de liberación de la aduana.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.