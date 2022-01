Lo deja su novia por darle tortas en una cita: “Me botaron por pobre”

Un joven de Argentina se viralizó en redes sociales tras compartir su historia de desamor, en la que contó cómo su ex novia decidió botarlo luego de sorprenderla con el menú para su primera cita: tortas de mortadela.

A través de una publicación en redes sociales, el joven, del que se sabe es oriundo de la provincia de La Rioja, Argentina, compartió su triste relato en el que comienza señalando que lo dejaron “por ser pobre”.

Según el propio relato del joven, conoció a su ex novia el pasado 24 de diciembre en una fiesta de Navidad, donde charlaron toda la noche. Parecía amor a primera vista, pues la pareja continuó saliendo los siguientes días.

Su relación avanzó rápido, por lo que el joven, ilusionado, le propuso a su novia conocer a sus padres. La muchacha aceptó, por lo que parecía sería la cita en la que darían el siguiente paso. No obstante, el chico nunca esperó la respuesta que le daría su enamorada.

Al observar el menú para la cita, tortas de mortadela y refresco de cola, la ahora ex novia mostró su verdadero rostro al mirar con despreció la cena que preparó el joven y botarlo de manera inmediata.

“Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente, diciendo la vida que tienen, que nos les pase como a mí que me dejaron por ser pobre”

El joven compartió con los internautas la fotografía de las tortas y refrescos que había preparado para su cita especial. Él mismo reconoció que era un menú simple, pero que era lo que su salario le permitía, ya que la mayoría de sus ingresos se van a sus estudios.

“Quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped ella no se hubiera fijado en mí, ni yo haberme enamorado de ella”, concluyó el joven, quien decidió no revelar el nombre de su ex novia para evitar exponerla.

No obstante, la publicación dio revuelo en redes sociales y abrió un polémico debate entre los usuarios que castigaron la acción de la ex novia y quienes defendieron su postura, al argumentar que las tortas de mortadela no son el menú adecuado para la primera cita.

