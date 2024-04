VIDEO: Empleado latino en EUA se rehúsa atender en español

Un nuevo video viral en redes sociales provocó polémica, sobre todo en México, porque un empleado latino que se encuentra en un negocio de comida rápida en Estados Unidos (EUA) se niega a atender a una comensal hispana en idioma español.

El tema de la migración es controversial entre Estados Unidos y los diferentes países de Latinoamérica, ya que todos los días llegan de manera ilegal miles de personas a Norteamérica en busca de mejores oportunidades y a causa de la delincuencia.

Hay que mencionar que esta no es la primera vez que un migrante o de tez latina se niega a mostrar sus orígenes o a hablar español en EUA. Esto por miedo a que lo deporten o bien, mostrar que no hace “el intento” de pronunciar inglés.

Así fue como el empleado latino se negó a atender en español en EUA

En el video se puede observar cómo una mujer que habla español llega al autoservicio de un negocio de comida rápida y al ver al joven de origen latino le pide que la atienda en español, sin embargo este se niega a pesar de que habla el idioma.

El empleado argumenta que a él le pagan por hablar inglés no español, es por eso que no la puede ayudar. Aunque la discusión dura tan solo pocos minutos y la mujer le pregunta cuál es el problema de que la atienda en su mismo idioma, el joven responde que no lo hará.

Empleado de McDonald’s se niega atender en español porque no le pagan por atender en español.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante este gesto del empleado latino?

Pese a que muchos internautas se pusieron de parte del empleado por evitar el lenguaje y disminuir el riesgo de sufrir discriminación entre sus compañeros y jefes, muchos otros se disgustaron y lo criticaron fuertemente por no ser solidario con personas que tienen sus mismas raíces.

Estos son algunos comentarios :

El servicio de atención al cliente no se trata solo de idioma que hablas, sino del respeto y la comprensión.

Se tardó más en dar explicaciones que en tomar la orden en español.

Con todo el tiempo que gastó dando sus razones del por qué no lo hace ya la hubiera atendido. Esto simplemente es una actitud repugnante de su parte.

Son tan solo algunos de los comentarios de los usuarios que reaccionaron al polémico video.

