Fotógrafa se enoja y borra las fotos de una boda frente a los novios

Con el objetivo de abaratar costos, una pareja contactó a una amiga para que realizara la cobertura de su boda. Sin embargo, los malos tratos por parte de los novios obligó a que la joven fotógrafa se marchara del evento antes de que acabara y peor aún, terminó borrando todas las fotos de aquel memorable día.

No cabe duda de que ser el encargado de las fotos en un evento no es algo sencillo, y recurrir a alguien que no sea profesional, es decir, un amigo o familiar aficionado a la fotografía no suele ser la mejor idea.

Fotógrafa es contratada por un amigo

La historia se dio a conocer a través de Reddit en una sección titulada “¿Soy yo el/la imbécil?” en el que cualquier persona puede contar algo que le haya pasado y conocer la opinión de la gente para saber si hizo bien o se equivocó.

En este caso, la usuaria Icy-Reserve6995 contó el hecho con lujos y detalles, anticipó que ella no era fotógrafa, que en realidad es peluquera de perros y lo que hace es tomarles fotos para después compartirlas en redes sociales .

Un amigo se casó hace unos días y, queriendo ahorrar dinero, me preguntó si podía tomar fotos de su boda. Le dije que no era realmente mi fuerte, pero me convenció diciendo que no le importaba que fueran perfectas; tenían un presupuesto reducido y acepté hacerlo por 250 dólares, que no es dinero para un evento de 10 horas.

El día de la boda llegó y la jornada de la fotógrafa comenzó a las 11 de la mañana. De acuerdo a lo narrado, previo a la ceremonia la joven tuvo que realizarle varias fotos a la novia en diferentes locaciones; al parecer todo marcha bien.

Fotógrafa borra todas las fotos de la boda

Para la tarde, alrededor de las 17:00, momento en que se iba a servir la comida, los novios no permitieron que su propia amiga pudiera comer y descansar un poco, en su lugar le dijeron que debía continuar con su trabajo de fotógrafa. “Me empiezo a cansar y a arrepentirme de haber aceptado este trabajo por casi nada. Encima hacía mucho calor, más de 40 grados, y no había aire acondicionado”

Ante la jornada agobiante, la fotógrafa le pide a los novios tomarse descanso de 20 minutos, para comer y beber algo, sin embargo los anfitriones de la boda le negaron el permiso y por si fuera poco, la amenazaron con no pagarle por las fotos que ya había realizado.

Con el malestar general, la fotógrafa los hace reconsiderar la opción y les pregunta si están seguros de lo que está diciendo, cuando el novio asiente la joven tomó la firme decisión de borrar todas las fotos de la boda enfrente de él y marcharse.

Hasta el momento, la historia de la fotógrafa amateur acumula más de 2 mil comentarios y se ha hecho viral en varios medios y redes sociales; además cuenta con más de 18 mil lectores que votaron a favor de la actuación de la joven en cuestión y que rechazaron rotundamente la forma de actuar que tuvieron los novios.

