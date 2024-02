Conoce cuáles son los rasgos de Personas Altamente Sensibles (PAS), según la inteligencia artificial

El espectro que gira en torno a la personalidad humana es simplemente vasto y existe un grupo que experimental el mundo con una intensidad y profundidad más allá de lo normal. Se trata de las Personas Altamente Sensibles (PAS), un término acuñado por la psicóloga Elaine Aron en 1997, a través de su libro La persona altamente sensible: cómo prosperar cuando el mundo te abruma. Este rasgo, identificado y estudiado en profundidad por profesionales de la salud mental, describe a individuos que perciben su entorno con una sensibilidad mucho mayor que la media.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Los expertos del centro de psicología Cecilia Cores explican que ser una Persona Altamente Sensible implica experimentar el mundo de una manera más intensa. Las PAS son más susceptibles a estímulos como el ruido, la luz, los olores y las emociones de los demás. Esta hiperperceptibilidad puede resultar en sentirse abrumado o estresado en situaciones que para otros parecerían cotidianas o de menor impacto.

El desafío para las PAS no termina en la gestión de su sensibilidad interna, sino que se extiende a la comprensión (o la falta de ella) por parte de la sociedad. Dado que solamente dos o tres personas de cada diez presentan este rasgo, es común que la Persona Altamente Sensible se encuentren rodeadas de individuos que no entienden su realidad, etiquetándolas, a menudo, de dramáticas o exageradas. Esta incomprensión puede generar un sentimiento de aislamiento o de no pertenencia entre las PAS, destacando la importancia de la educación y la sensibilización sobre este rasgo de personalidad.

¿Cuáles son las características de las Personas Altamente Sensibles (PAS)?

Una de las cualidades distintivas de las PAS es su profunda emocionalidad. Estas personas tienden a experimentar sus emociones con una intensidad y profundidad mayor que la población general.

“Las PAS tienen una mayor sensibilidad para percibir sutilezas emocionales en su entorno”, explica ChatGPT. Esto no solo les permite conectar de manera más profunda con sus propios sentimientos, sino también con los de las personas que les rodean, facilitando una empatía y comprensión emocional elevadas.

Son generalmente sensibles a los estímulos externos como luces brillantes, sonidos fuertes, olores intensos y texturas.

como luces brillantes, sonidos fuertes, olores intensos y texturas. Tienen una tendencia a procesar la información de manera más profunda y exhaustiva.

y exhaustiva. Las PAS experimentan emociones de manera más intensa.

de manera más intensa. Pueden sobresaltarse con facilidad ante sorpresas o cambios bruscos en su entorno.

ante sorpresas o cambios bruscos en su entorno. Dado que se sienten fácilmente abrumadas por el mundo exterior, las PAS a menudo necesitan periodos de quietud y soledad para recargar energías y procesar sus experiencias.

Las PAS son altamente empáticas y pueden percibir las necesidades emocionales de otras personas, a menudo antes que los demás.

Son sensibles a las críticas, reaccionan fuertemente ante la violencia o el dolor y evitan situaciones de alta presión o competitividad.

El reconocimiento y la aceptación de este rasgo son pasos fundamentales para que las PAS puedan prosperar en un mundo que constantemente las abruma con estímulos. La clave está en aprender a gestionar la sensibilidad, estableciendo límites saludables y buscando entornos que respeten y valoren esta percepción tan suya.

Fuente: Personas altamente sensibles - Cecilia Cores

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.