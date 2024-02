Descubre los increíbles beneficios del mijo

Al igual que aquellos padres que, orgullosos, proclaman las bondades de sus “mijos”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se queda atrás al recomendar uno de los alimentos más saludables y menos apreciados, el mijo. Este grano integral no procesado, lejos de ser el hijo olvidado de la familia de los cereales, posee múltiples beneficios para la salud que merecen ser reconocidos. En un contexto donde las dietas saludables son cruciales para prevenir la malnutrición y diversas enfermedades no transmisibles, el mijo emerge como un superalimento recomendado por la OMS para personas adultas, formando parte esencial de una alimentación balanceada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Los beneficios del mijo para la salud son ampliamente reconocidos. Según la Mayo Clinic, los cereales integrales como el mijo son ricos en vitaminas, minerales y fibra, elementos clave para el bienestar general.

El alto contenido de fibra de estos alimentos contribuye a reducir los niveles de colesterol malo, aumentar el colesterol bueno, disminuir los niveles de insulina, bajar la presión arterial y promover la sensación de saciedad, lo que puede facilitar la pérdida o el control del peso. Además, estudios han demostrado que una dieta rica en fibra puede disminuir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer colorrectal.

Un estudio de 2021 reveló que el mijo puede reducir significativamente el colesterol total y los niveles de triglicéridos, fortaleciendo la idea de que este grano puede ser un aliado poderoso en la promoción de una salud cardiovascular óptima.

Este estudio, liderado por el Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para los Trópicos Semiáridos (ICRISAT) y publicado en la revista Frontiers in Nutrition , subraya el potencial del mijo como un cultivo básico con numerosos beneficios para la salud. La investigación encontró que el consumo de mijo logra disminuir el colesterol total en un 8%, llevando los niveles de colesterol de altos a normales en las personas estudiadas, además de una reducción de casi el 10% en los niveles de colesterol unido a lipoproteínas de muy baja densidad y triacilglicerol.

En el eterno debate sobre qué es mejor, si el mijo o el arroz, desde la perspectiva de la salud, el mijo parece tomar la delantera. Según Mayo Clinic , se sugiere reemplazar el arroz blanco por opciones más saludables como el arroz integral, arroz silvestre, trigo burgol, cebada, o mijo, para incorporar más granos integrales a las dietas. MedlinePlus también advierte sobre los granos refinados, los cuales, a pesar de contener almidones, carecen de vitamina B y otros nutrientes esenciales, a menos que sean enriquecidos, destacando una vez más la superioridad nutricional de los granos integrales como el mijo.

Incorporar mijo en la dieta diaria es sencillo y versátil. Este se puede combinar con ensaladas, sopas, o incluso como acompañamiento de salsas para pastas o arroz. Para prepararlo, solo se necesita cocer el mijo en agua con un poco de sal durante 20 minutos. También se puede enriquecer su sabor tostándolo previamente o cocinándolo en caldo, ofreciendo una alternativa nutritiva y deliciosa para enriquecer nuestra alimentación y cuidar de nuestra salud, tal como los padres cuidan de sus “mijos”.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado