¿Daft Punk en el Zócalo? El dúo francés compartió las coordenadas del centro de la CDMX

El legendario dúo de música electrónica, peculiar por portar sus característicos y revolucionarios cascos la presentarse, compartió en un campaña de la plataforma de streaming, Spotify, las coordenadas del centro de la CDMX (19°25’57.5”N 99°07’59.3”W) lo que en autómatico generó especulaciones sobre un posible concierto gratuito de Daft Punk en el Zócalo de la Ciudad de México.

Así como lo lees y esto tomó relevancia luego de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum informara a través de Tik Tok que “volverían a llenar el Zócalo” de la CDMX por lo que de coincidir con el guiño que Daft Punk mandó, probablemente estaríamos viendo a los DJ’s franceses presentarse en el epicentro de nuestro país.

🤖¡Hagan sus apuestas!😱

Daft Punk (@daftpunk) tiene una sorpresa e incluye a México 🇲🇽

El zócalo de la #CDMX es una de las coordenadas que aparece en el aniversario del álbum Random Access Memories 10th Anniversary en @SpotifyMexico



🗓️ El 11 de mayo a las 10:00 am se revelara… pic.twitter.com/xVKTP7TlIV — adn40 (@adn40) May 5, 2023

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué Daft Punk compartió las coordenadas del Zócalo de la CDMX?

Daft Punk compartió las coordenadas del Zócalo de la CDMX en una campaña del décimo aniversario del lanzamiento del último disco del dúo francés, Random Access Memories y también mencionan las coordenadas de Santa Mónica, California en Estados Unidos, lugar en el que próximo 12 de mayo se anunciarán actividades sobre la conmemoración del disco.

¿Cuándo sería la presentación de Daft Punk en el Zócalo?

Las coordenadas (19°25’57.5”N 99°07’59.3”W) que ubican al Zócalo de la CDMX fueron compartidas con la fecha 11 de mayo y la hora 10 de la mañana y esto sería un anunció por el décimo aniversario de Random Access Memories, por lo que de darse esto y de ser ciertas las especulaciones tal vez en esa fecha algo pase con la banda y el centro de nuestro país.

Cabe mencionar que en febrero de 2021 Daft Punk anunció que tras 28 años de carrera conjunta se separarían; el día 22 de aquel mes se dio a conocer la noticia al lanzar Epilogue y más tarde el manager de la banda confirmó la noticia sin brindar detalles.

Puedes leer también: El dúo Daft Punk anuncia su separación luego de 28 años de carrera

La legendaria historia de Daft Punk

Daft Punk es una banda francesa de música electrónica que se formó en París en 1993. El dúo está compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, quienes se conocieron en la escuela secundaria y comenzaron a trabajar juntos en la música en la década de 1990.

El primer álbum de Daft Punk se tituló Homework, y fue lanzado en 1997 convirtiéndose en un éxito comercial que incluía éxitos como Da Funk y Around the World y catapultó a Daft Punk con un impacto importante en la música electrónica.

No te puedes perder el día que Daft Punk estrenó atuendo de arte huichol

En 2001 lanzaron Discovery, un albúm aún más exitoso que su predecesor con rolas como One More Time y Harder, Better, Faster, Stronger alcanzando el mote de clásico de la música electrónica.

Para 2005, Daft Punk publicó su tercer álbum de estudio, Human After All y en 2010 colaboraron con el director de cine de Tron Legacy, Joseph Kosinski, para crear la banda sonora de la película misma que fue un gran éxito y ayudó a cimentar aún más la reputación de Daft Punk como unos de los DJ’s más influyentes de su género musical.

En 2013, Daft Punk lanzó su cuarto y último álbum de estudio, Random Access Memories. Una joya para la crítica y un éxito comercial que ganó múltiples premios Grammy, incluyendo el de Álbum del Año.

En febrero de 2021, Daft Punk anunció su separación después de 28 años juntos. La noticia sorprendió a los fans de todo el mundo, pero los miembros del dúo confirmaron que seguirán trabajando en proyectos por separado.

adn40 Siempre Conmigo.