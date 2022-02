Con memes, fans recuerdan a Daft Punk a un año de su separación

Este 22 de febrero se cumplió un año de que la icónica agrupación de french house, Daft Punk, anunciara su separación, motivo por el que miles de fans e internatuas decidieron rendir homenaje a la agrupación inundando las redes sociales de memes.

Fans extrañan a Daft Punk

Es debido a esto que Daft Punk se posicionó como tendencia en redes sociales como Twitter desde la mañana de este martes 22 de febrero.

Y es que fue justo hace un año que la agrupación que nos regaló hits como One More Time y Something about Us anunció su separación mediante un video publicado en su canal de YouTube y sus redes sociales, el cual llevó por nombre Epilogue.

En dicho video se puede observar al integrante de casco dorado, Guy-Manuel de Homem-Christo, “programar” a su compañero de casco plateado para una autodestrucción en medio de una zona árida.

Al finalizar la explosión, se observa las manos de ambos juntándose mientras de fondo aparece la fecha 1993-2021, marcando el final de Daft Punk como agrupación y a un año de su separación, los fans los recordaron con cientos de memes en redes sociales, donde destacan extrañar la música del duo.

Quiénes eran Daft Punk

Debajo de los casos que fueron símbolo de una nueva corriente musical a inicios de los 90, se escondían Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, quienes crearon Daft Punk en París en 1993.

Su álbum debut, Homework de 1997, trajo al mundo los éxitos Around the World y Da Funk. Los singles One More Time y Harder, Better, Faster, Stronger consolidaron a Daft Punk como superestrellas mundiales.

Luego de 20 años en la escena musical, el duo triunfó una vez más con Get Lucky, el sencillo principal de su álbum Random Access Memories. El álbum le valió a Daft Punk tres premios Grammy más, incluido Álbum del Año.

Durante los 28 años de carrera, Daft Punk colaboró en canciones y sencillos como So Nasty de RZA, Hearthbreaker de Teriyaki Boyz, Stronger de Kanye West del álbum Graduation, Hypnotize U de N.E.R.D del álbum Nothing; On Sight, Black Skinhead, I Am A God y Send It Up de Kanye West en el álbum Yeezus; también en el single Gust of Wind de Pharrell Williams del álbum G I R L.

Su últimas apariciones fueron en una serie de colaboraciones con artistas como The Weeknd en las canciones I Feel It Coming y Starboy, así como en Instant Crush con Julian Casablancas de The Strokes.

