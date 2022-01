VIDEO: Abuelita repara su celular porque sus nietos no le marcan

La señora Aurora Hernández es una abuelita que se viralizó en redes sociales luego de que fue a la Plaza de la Tecnología a reparar su celular, el cual ella decía no servía ya que a sus hijos y nietos no le contestaban la llamada.

En el video que fue captado por las cámaras de seguridad de la plaza y de los locales se puede apreciar el momento en el que la mujer mayor se acerca a uno de los locales para solicitar una reparación.

La mujer cuenta al joven lo que pasa con su teléfono celular. “ Tengo más de un año que mis hijos no me contestan, y yo digo: '¿qué pasa?’ Pues el celular es el que no sirve. ¿Cómo no me van a hablar mis hijos?”, confiesa desesperada.

El joven intentó aprovecharse de la situación de la abuelita y le pidió mil 500 pesos a cambio de la supuesta reparación del teléfono. Sin embargo, la mujer mayor no tenía el dinero suficiente para poder reparar su celular.

Desconsolada, la mujer se marcha de la plaza, pero a lo lejos otro hombre que trabaja en el lugar le grita y le pide a la abuelita que se acerque al local para ayudarla a resolver su problema.

La mujer reiteró que sus hijos y nietos no le contestan el celular, por lo que cree que no sirve el aparato y con lágrimas en los ojos menciona que el otro locatario intentó cobrarle mucho dinero por la reparación.

Vendedor ayuda a abuelita a reunirse con su hijo

El hombre le dice a la mujer que no se preocupe, que él reparará su celular de la “falla” y en poco tiempo podrá hablar con sus hijos y nietos.

Después de que Aurora se marcha del lugar, el hombre busca el número de teléfono de los hijos y nietos de la mujer y logra hablar con uno de ellos y quien le pide visitar a la anciana, ya que es lo único que pide la abuelita.

Mujer creía que su celular no funcionaba, pero sus hijos no le llamaban

Poco después se puede observar que la mujer regresa al lugar con uno de sus nietos para recoger el celular.

El vendedor contento de ver a la mujer feliz no aceptó ningún dinero y no le dijo que la situación era distinta para no romper el corazón de la abuelita, quien a cambio de la “reparación”, le compró un producto al joven.

