VIDEO: Despiden a albañiles por pedir un aumento de sueldo bailando “El jefe” de Shakira

La última canción de Shakira titulada “El Jefe” en colaboración con la agrupación Fuerza Regida se posicionó rápidamente en el Top 1 en tendencias de música y en redes sociales; donde usuarios de estas le han puesto ritmo a sus videos, pero no a todos les ha ido muy bien con el resultado de la grabación como les sucedió a tres trabajadores de la construcción de Venezuela que fueron despedidos por pedir un aumento de sueldo.

Fue el pasado 20 de septiembre Shakira y Fuerza Regida estrenaron el nuevo sencillo, “El Jefe”, el cual rápidamente se colocó en los primeros lugares de popularidad, por lo que en redes sociales se hizo tendencia y miles de usuarios han musicalizado sus videos con este tema, como lo hicieron tres trabajadores de la construcción, quienes realizaron una grabación para pedir un aumento de sueldo pero el resultado no fue el que esperaban, pues terminaron despedidos.

Vamos todos a dedicarle el baile al jefe para que nos suban el sueldo. -indicó una frase colocado en el video que ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones.

A través de TikTok , los albañiles de origen venezolano publicaron un video en el que se les observó bailando un fragmento de la exitosa canción de Shakira : “Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de put*”.

En otra grabación publicada en la cuenta “Los Panas”, los tres trabajadores de la construcción de Venezuela publicaron que el video anterior llegó a manos de sus patrones, quienes los despidieron.

Este video nos influenció tanto para bien como para mal, porque nos desemplearon a los tres. Ahora estamos sin empleo y estamos buscando empleo. -señaló uno de los hombres.

Otro de los protagonistas del video agregó que este video trajo consecuencias en el trabajo, “nosotros lo hicimos sin saber que eso iba a ser así. Queremos que ustedes nos apoyen (…), porque queremos salir adelante, nosotros somos unas personas trabajadoras y nos gusta hacer las cosas bien”.

Tras la publicaciones de estos videos, miles de usuarios de redes sociales les externaron su apoyo a los tres hombres, incluso hubo quienes etiquetaron a la cantante Shakira .

Hagan más videos y harán más dinero que el jefe”, "Órale pss el jefe no aguanta ni una bromita”, “por culpa de Shakira ahora que los contraté como bailarines”, “Si el jefe actuó así es porque es verdad jajaja la clase de jefe que tenían. -fueron algunos comentarios que se pudieron leer.

