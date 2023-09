Gerard Piqué se ‘cansa’ de Shakira y así contaría su lado de la historia

Una vez más, la relación entre Shakira y Gerard Piqué se vuelve mucho más tensa de lo que todos se imaginaban, pues el lanzamiento del tema de la colombiana “El Jefe” vuelve a dar algunos detalles de lo que su rompimiento en junio de 2022, pues la niñera de los hijos de la pareja sería la que habría alertado a la intérprete de las infidelidades de él, por lo que después de tanto ataque, el español podría estar listo para hablar al respecto.

Recordemos que del lado de la estrella de los escenarios de 46 años de edad, ha decidido refugiarse en lo que mejor sabe hacer, música, por lo que a través de sus canciones ha contado todo lo que sucedió desde que decidió romper con el padre de sus hijos, mismas que se encuentran liderando las playlist más importante del mundo del streaming.

Lo que sí es un hecho, es que el empresario catalán, ha decidido ser un tanto más discreto con sus declaraciones, pero eso no impide que se pasee por el continente europeo al lado de su nueva pareja, la joven estudiantes de 24 años de edad Clara Chía, mujer con la que habría engañado a la intérprete nacida en Barranquilla, Colombia, pero tras los constantes ataques en su contra, ya estaría listo para contar su verdad.

Es importante agregar que Shakira no sólo ha lanzado diferentes canciones, sino también ha ofrecido diversas entrevistas desde que decidió establecerse del todo en Miami, Florida, pues su más reciente tema en donde incursiona en el regional mexicano ya podría haber hartado a su ex, quien ya no soporta que ella quede como la víctima, y hasta ahora estaría listo para decir lo que él ha vivido a lo largo de estos meses.

¿Qué va a decir Gerard Piqué de Shakira?

La canción de la madre de Milan y Sasha, ‘El Jefe’, podría ser lo último que aguantó el exfutbolista de la liga española, ya que diferentes medios europeos han especulado que Piqué podría ofrecer una entrevista para el programa ‘Joaquín: El novato’ del medio VerTele, charla en la que podría abrir su corazón y contar todo lo que vivió al lado de la mujer con la que creó una familia desde 2010.

El show, es conducido por el también exfutbolista Joaquín Sánchez, quien tiene un programa a través de Antena 3 y en donde el presidente de Kings League podría contar cómo es que fueron los hechos en torno a infidelidad que tuvo contra la madre de sus hijos, pero al parecer, está decisión no ha sido nada fácil para el español.

Lo que sí es un hecho es que el campeón del mundo con la selección española de fútbol habría puesto una serie de condiciones para que esta entrevista pueda realizarse, pues exige: preguntas amables, sin dobles intenciones y con el interlocutor al que conoce desde hace varios años al ser compañeros de profesión.

