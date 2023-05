Hace algunos días se hizo viral el auto chino cuyo costo oscila en los 20 mil pesos, tiene una composición particular que ha llamado la atención y muchos han sido los interesados en comprarlo, sin embargo, hay que tomar en cuenta que en México tiene limitante legales de importación, por lo que no podría circular.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Puede circular el auto chino en México?

Jaime Salazar, director de la Expo Eléctrica Internacional, señaló que aunque el auto chino todavía costara 20 mil pesos de su fabricación, hay que agregarle costos logísticos de importación para que esté disponible en México.

Además, “hay una restricción marcada por la Ley de la Industria Automotriz que señala que cualquier vehículo que se quiera importar, ya sea de combustión interna o eléctrico, tiene que tener alguna parte de fabricación nacional”, señaló, por lo que este auto no cumple y no se no se puede importar conforme a la ley vigente.

El auto más barato del mundo

También te podría interesar: Problemática de los autos eléctricos en el mercado mexicano

¿Con qué está equipado el auto chino de 20 mil pesos?

El Chang Li S1 Pro solamente tiene 2.4 metros de largo, por lo cual es ideal para que ocupe los espacios más pequeños en casas, estacionamientos y demás espacios en los que pueda circular el vehículo.

El auto chino también está equipado con cámara de reversa, entrada para USB, radio y luces en el techo, además de que puede alcanzar una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, que podría ser menos atractivo para algunas de las personas amantes de la velocidad.

Es de suma importancia señalar que al tratarse de un auto exportado por la plataforma de Alibaba, será muy difícil conseguir las piezas de refacción en caso de requerir alguna.

¿Realmente cuesta 20 mil pesos el auto chino?

Además, durante el anuncio de Expo Eléctrica Internacional, el director y vocero del Comité Organizador de la Expo, Jaime Salazar Figueroa, habló sobre el supuesto auto eléctrico que se difunde en redes sociales y dijo que “No conozco ese vehículo, no conozco la fábrica que lo está promoviendo, no he visto todavía la ficha técnica del vehículo. En las redes sociales sólo está la foto y la supuesta venta, tampoco sé si ya se esté usando en otros países, solo lo que hemos visto en redes sociales”.

Respecto al costo de este carro, agregó que ni los coches eléctricos para los niños, que son juguetes, tienen tal precio. “Es una ocurrencia de redes sociales que se dispara en la inmediatez y la capacidad de alcance, y nos puede llevar a pensar esto”, expresó.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.