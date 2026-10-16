Bodega Aurrera baja el precio del combo de olla express Ekco de 23 litros con vaporera para tamales y ahora está disponible con más de $1,400 pesos de ahorro

Si buscas una opción para cocinar grandes cantidades de tamales u otros alimentos y ahorrar gas, este combo de Ekco con olla express y vaporera podría ser una buena opción, ya que Bodega Aurrera lo tiene ahora en rebaja.

El set se consigue en la tienda por menos de $3,550 pesos y se puede pagar hasta en 6 meses sin intereses. Esto es lo que cuesta y lo que incluye.

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¿Cuánto cuesta el combo de olla express Ekco de 23 litros con vaporera en Bodega Aurrera y cuáles son las opciones de pago?

El combo de olla express y vaporera Ekco tiene un precio inicial de $4,970 pesos, pero con la rebaja aplicada por Bodega Aurrera ahora puede conseguirse a $3,549 pesos en la tienda, un ahorro de $1,421 pesos, cercano al 30%.

Además, Bodega Aurrera ofrece estas opciones de pago:

3 MSI de $1,183

6 MSI de $591.50

El combo de olla express y vaporera Ekco pasó de $4,970 a $3,549 pesos en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué incluye este combo de cocina Ekco a la venta en Bodega Aurrera y qué características tiene?

De acuerdo con la ficha del producto en Bodega Aurrera, el combo incluye:

Olla express de 23 litros , en color gris

, en color gris Vaporera de 26 litros

Tabla de bambú grande, de 27 cm x 35 cm

Según la descripción en Bodega Aurrera, la olla y la vaporera están hechas de aluminio. La olla express cuenta con cinco sistemas de seguridad que aseguran una cocción confiable y sirven para preparar los platillos en menos tiempo. Por su parte, la vaporera permite cocinar al vapor grandes cantidades de alimentos y, según la marca, ayuda a ahorrar gas, además de ser perfecta para reuniones familiares.

Por su parte, la tabla de bambú es resistente y sirve para cortar alimentos grandes o como porta caliente.

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