¡Regresó de la muerte! Adolescente despierta en su ataúd durante su propio velorio en Guatemala | VIDEO

Una adolescente de 16 años regresó de la muerte cuando se encontraba dentro de su ataúd, en pleno velorio, en la la aldea El Jocote, en el municipio de Sacapulas, Quiché, Guatemala.

La joven identificada como Yuleidy Ixcotoyac había fallecido hacía varias horas, por lo que familiares y amigos ya se encontraban en casa dándole el último adiós. Te contamos los detalles de este impactante video viral.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Así fue le momento en el que la joven revivió en su ataúd

En redes sociales, la historia de la joven que despertó en su tumba se volvió viral. Trascendió que Yuleidy Ixcotoyac había sentido un malestar durante la madrugada. El padre Abraham Ixcotoyac salió de inmediato con su hija inconsciente en brazos, la montó en su auto y arrancó rumbo a un hospital.

🇬🇹 | ¡DESPERTÓ EN MEDIO DE SU PROPIO VELORIO! Una adolescente pasó ocho horas dentro de un ataúd en Guatemala después de que su familia la creyera muerta. Durante el funeral, notaron que el cuerpo comenzaba a moverse y descubrieron que SEGUÍA VIVA. pic.twitter.com/oILNLRL6uy — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 11, 2026

No obstante, el hombre no alcanzó a llegar al hospital cuando se dio cuenta de que su hija ya no contaba con signos vitales ni respiraba. Ante esta situación, el dolido padre se fue a comprar un ataúd para enterrar a su hija.

La adolescente, sin haber recibido atención médica y aparentemente muerta, regresó a la casa alrededor de las 14:30 horas y permaneció en el patio de la casa, mientras otras personas acomodaban el ataúd. Fue entonces, que la joven despertó y comenzó a incorporarse con ayuda de los presentes.

La joven explicó que comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y se desmayó. Sin embargo, tras horas de aparentemente no contar con signos vitales volvió a la vida. La familia asegura que se trató de un milagro. No obstante, este hecho podría tener una explicación científica llamada catalepsia.

¿Qué es la catalepsia y por qué ocurre?

La catalepsia es un trastorno del sistema nervioso central y un fenómeno neurológico caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad voluntaria y de la sensibilidad, acompañada de una severa rigidez muscular.

Durante un episodio, la persona permanece en una postura corporal fija e involuntaria sin responder a estímulos externos.Esto puede puede durar desde unos minutos hasta varias horas o días.

🇬🇹 Una adolescente despierta dentro de su ataúd tras ser dada por muerta en Guatemala:



La joven compartió sus primeras declaraciones sobre lo que vivió y expresó su emoción por seguir con vida:



“Sentí un gran dolor en mi corazón… y de allí ya no supe nada de mí”.



“Le doy… pic.twitter.com/oaBVwA1UqZ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

En este tiempo, las funciones vitales como la respiración, el pulso cardíaco y la temperatura corporal se desaceleran drásticamente, por lo que la persona puede parecer muerta, ya que su cuerpo adquiere una palidez extrema.

La catalepsia no es una enfermedad independiente, sino un síntoma o signo clínico derivado de otras condiciones médicas subyacentes: esquizofrenia, parkinson o epilepsia, entre otros.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.