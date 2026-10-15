Inundaciones arrastran Estambul; lluvias fuertes provocan muertes y desastre: VIDEO

Las inundaciones mortales provocadas por las intensas lluvias en Estambul dejaron tres muertos y al menos cuatro desaparecidos, este miércoles 14 de octubre. Las autoridades informaron que Turquía sufrió las lluvias más intensas que se han registrado en el país desde 1942.
La tormenta negra se intensificó durante la tarde del miércoles y provocó crecidas repentinas en varios distritos de la ciudad de Estambul. La intensidad de la corriente arrastró barro y coches que quedaron sumergidos.
El gobernador, Davut Gül, ordenó cerrar las escuelas hasta el 19 de octubre y pidió a la población refugiarse en zonas altas. Hasta el momento, se registraron cortes de luz y agua, mientras que 3 mil personas han sido rescatadas.
Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 14 años que murió electrocutado al pisar un charco de barro. Una persona de 34 años falleció tras resbalar y golpearse la cabeza; mientras que, un hombre cayó en un pozo mientras intentaba drenar agua. Las autoridades también hallaron un cuerpo cerca de un parque de Kağıthane.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Así quedó Estambul tras las inundaciones mortales: VIDEOS
Las inundaciones en Estambul dejaron bajo el agua a la mezquita histórica de Sadabat.
En las imágenes que circularon en redes sociales, se pueden ver calles convertidas en ríos que arrastran automóviles.
Otros videos muestran el momento en el que un hombre resbala y es arrastrado por la corriente, mientras intentaba atravesar las inundaciones en Turquía. Igualmente, se puede observar cómo el agua invadió unidades de transporte público.
Según el Centro de Coordinación de Desastres de Estambul (AKOM), algunos sectores registraron hasta 273,1 litros de lluvia por metro cuadrado. Así se inundaron las casas y negocios.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.