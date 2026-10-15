Inundaciones arrastran Estambul; lluvias fuertes provocan muertes y desastre: VIDEO

Las inundaciones mortales provocadas por las intensas lluvias en Estambul dejaron tres muertos y al menos cuatro desaparecidos, este miércoles 14 de octubre. Las autoridades informaron que Turquía sufrió las lluvias más intensas que se han registrado en el país desde 1942.

La tormenta negra se intensificó durante la tarde del miércoles y provocó crecidas repentinas en varios distritos de la ciudad de Estambul. La intensidad de la corriente arrastró barro y coches que quedaron sumergidos.

El gobernador, Davut Gül, ordenó cerrar las escuelas hasta el 19 de octubre y pidió a la población refugiarse en zonas altas. Hasta el momento, se registraron cortes de luz y agua, mientras que 3 mil personas han sido rescatadas.

Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 14 años que murió electrocutado al pisar un charco de barro. Una persona de 34 años falleció tras resbalar y golpearse la cabeza; mientras que, un hombre cayó en un pozo mientras intentaba drenar agua. Las autoridades también hallaron un cuerpo cerca de un parque de Kağıthane.

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Así quedó Estambul tras las inundaciones mortales: VIDEOS

Las inundaciones en Estambul dejaron bajo el agua a la mezquita histórica de Sadabat.

İstanbul’daki tarihi Sadabat Cami, kuvvetli sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi’nin taşması sonucu sular altında kaldı https://t.co/FWt4xnxoAx pic.twitter.com/IJWjyLmvBu — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 15, 2026

En las imágenes que circularon en redes sociales, se pueden ver calles convertidas en ríos que arrastran automóviles.

INUNDACIONES EN TURQUÍA

🇹🇷⛈️ 🌊

Graves inundaciones golpean hoy a la ciudad de Estambul, en Turquía



Las inundaciones han cubierto calles y carreteras, decenas de vehículos arrastrados y/o anegados en el agua #Turkey | #Istanbul

Vía @Worldsource24 pic.twitter.com/CRtRPdMpxv — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 14, 2026

Otros videos muestran el momento en el que un hombre resbala y es arrastrado por la corriente, mientras intentaba atravesar las inundaciones en Turquía. Igualmente, se puede observar cómo el agua invadió unidades de transporte público.

🌧️🚨 ¡Las lluvias desbordaron un arroyo y provocaron derrumbes en Estambul! El arroyo Kağithane se salió de su cauce este miércoles 14 de octubre, mientras las precipitaciones causaron el colapso de carreteras en los distritos de Eyupsultan y Gaziosmanpasa pic.twitter.com/2ArUGZqrDp — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 15, 2026

Según el Centro de Coordinación de Desastres de Estambul (AKOM), algunos sectores registraron hasta 273,1 litros de lluvia por metro cuadrado. Así se inundaron las casas y negocios.

Imagine watching water pour into your shop, knowing your entire livelihood is ruined in minutes. The massive stock loss is just the beginning. Think of the warped fixtures, fried electronics, and weeks of clean up ahead.



This was during the record breaking flooding in Istanbul,… — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 15, 2026

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