Un horticultor explica cuándo meter tus plantas a la casa por el frío: “Cuando la temperatura baja de 13 grados, es momento… pero asegúrate de no meter también invitados no deseados”

Con la llegada de octubre, las madrugadas empiezan a enfriarse en el centro del país y muchas plantas que tenemos en el hogar de balcón, azotea o patio, sobre todo las de origen tropical, quedan expuestas al cambio. Ken Johnson, educador en horticultura de la Extensión de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, propone una referencia sencilla: “Cuando la temperatura baja de 55 °F, es momento de meter las plantas a la casa”. Esa cifra equivale a unos 13 °C.

El umbral ya está cerca en la capital. Sin embargo, el especialista advierte que la mudanza tiene una trampa y es importante tenerlo en cuenta para cuidar las plantas: “Asegúrate de no meter también invitados no deseados”. Con esto se refiere a los insectos que viajan escondidos entre hojas, tallos y tierra, y que pueden entrar a tu casa junto con la maceta.

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¿Qué plagas debes revisar en tus plantas antes de meterlas a casa por el frío?

Johnson identifica a los sospechosos habituales del exterior: pulgones, mosca blanca, cochinilla y araña roja. Antes de cruzar la puerta, revisa con calma cada planta y, como primera medida, rocía el follaje con agua. “Si el rociado no funciona, se pueden usar jabones insecticidas para eliminar insectos de cuerpo blando”, explica el horticultor, quien recomienda seguir siempre las instrucciones de la etiqueta.

Cuidado de plantas (Nescafé Dolce Gusto)

La tierra también merece una inspección. Las tijerillas y las hormigas suelen instalarse en el sustrato de las macetas, y una forma de desalojarlas es regar con abundante agua hasta que drene por completo. Si hay hormigas, es probable que tengas que trasplantar la planta; y cuando la infestación es muy grave, la opción más segura puede ser desecharla para que no contagie al resto.

¿Cómo adaptar tus plantas a la luz de la casa cuando llega el frío?

El cambio de ambiente no debe ser brusco. Durante aproximadamente una semana, mueve tus macetas poco a poco hacia zonas con más sombra, para que se acostumbren a la luz más tenue del interior. Ya adentro, colócalas junto a la ventana más luminosa o compleméntalas con iluminación artificial.

En casa, las plantas crecen más lento, por lo que necesitan menos agua y fertilizante. Para saber si toca regar, introduce el dedo en la tierra hasta el segundo nudillo: si todavía está húmeda, espera. Otra pista es el peso, ya que una maceta ligera al levantarla suele indicar que le falta agua.

No te alarmes si en los primeros días algunas hojas se ponen amarillas o se caen. Es una reacción normal al cambio, y aumentar la humedad alrededor de las plantas y darles luz adicional ayuda a reducirla.

Si tienes plantas tropicales afuera, revisa el pronóstico de tu ciudad y planea el traslado antes de que la mínima baje de los 13 °C.

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