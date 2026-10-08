Edgar se cae en el amor: Así será la boda del niño del video de YouTube que rompió el internet

Edgar volvió a caer, pero esta vez no fue en el río sino en las redes del amor. Nuestro querido niño del video más viral de YouTube se ha convertido en todo un hombre y, este fin de semana, dará el “sí acepto” en el altar en una boda que promete ser viral.

¿A tí también se te metió una basurita en el ojo? Entonces, quédate que te contamos todos los detalles del enlace matrimonial y la afortunada novia que se lleva a nuestro resbaladizo Edgar.

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¿Quién es la novia de Edgar y cómo será su boda?

Edgar ya tiene 30 añotes y, hace más de un año, se comprometió con su novia Valeria. Todos fuimos testigos del momento, porque Edgar compartió en sus redes sociales el video del momento en el que se arrodilló para pedirle a Valeria que se convierta en su esposa, la dueña de sus quincenas y de sus ganancias de YouTube.

La novia y protagonista de la boda se llama Valeria Bermea y es arquitecta graduada de la Universidad de Monterrey. Los tortolitos comenzaron su noviazgo hace varios años y, aunque ambos son oriundos de Monterrey, Nuevo Léon, eligieron Cuatrociénegas, Coahuila, para su boda, que se celebrará este sábado 10 de octubre.

Así es “La caída de Edgar”, el video más viral de YouTube

La caída de Edgar es una de esas joyas del internet que nunca nadie pidió, pero que definitivamente necesitábamos. Se trata de un clip que dura apenas 42 segundos, en el que podemos ver a Edgar y a su primo atravesando un río usando un tronco. Cuando le toca cruzar a Edgar su primo comienza a mover el tronco. “Ya wey, por favor”, se escucha gritar al asustado Edgar.

El niño termina cayendo al río y sale con la ropa mojada, llorando furioso, mientras su primo se disculpa por haber provocado la caída de Edgar.

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