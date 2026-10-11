Impactantes imágenes: Incendio en Iglesia minutos después de terminar una misa en Brasil

Un incendio de grandes proporciones destruyó gran parte de la Iglesia Matriz de Sao José, ubicada en el municipio de Trese de Maio, en Brasil, durante la mañana de este domingo 11 de octubre de 2026.

El fuego comenzó poco después de finalizar una misa dominical, cuando el templo ya se encontraba cerrado. Pese a la magnitud de las llamas y daños materiales, no se reportaron personas lesionadas.

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Incendio de grandes proporciones consume iglesia en Santa Catarina, Brasil; investigan las causas VIDEO: Incendio destruye parte de una histórica iglesia en Brasil tras la misa dominical (Redes Sociales)





VIDEO: Incendio consume Iglesia en Santa Catarina, Brasil





Videos difundidos en redes sociales muestran enormes columnas de humo, además de las llamas que consumieron el techo y el interior de la iglesia, mientras habitantes observaban con precoupación el avance del incendio.

🇧🇷⛪️ ÚLTIMA HORA: Un incendio de grandes proporciones causa graves daños en la Iglesia Matriz de Treze de Maio, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil.



El fuego se desató minutos después de finalizar la misa dominical. No se han registrado heridos.



Las causas del… pic.twitter.com/cy6Z3dWBF1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

¿Cómo comenzó el incendio en la iglesia de Brasil?

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios de Jaguaruna, los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de las 10:20 hora local, después de que una persona detectara humo en la parte posterior del edificio, cerca de la sacristía. Cabe decir que minutos antes se había celebrado una misa encabezada por el sacerdote Lino Brunel, que comenzó a las 8:30 horas.

Las llamas provocaron graves daños estructurales, además del colapso de la cubierta del recinto religioso. Antes de que el fuego se extendiera, vecinos consiguieron rescatar algunas imágenes religiosas, además de bancas y otros objetos del templo. La emergencia movilizó a bomberos militares y voluntarios de diferentes municipios de Santa Catarina.

¿Qué provocó el incendio en la Iglesia Matriz de Sao José?

Los equipos de emergencia lograron controlar las llamas alrededor del mediodía y continuaron con labores de enfriamiento para evitar que el fuego se reactivara. Las causas del incendio todavía se desconocen y serán determinadas mediante una investigación pericial.

La pérdida representa un duro golpe para la comunidad de Treze de Maio, que utilizaba el templo como uno de sus principales espacios de reunión religiosa. ¿Cómo proteger los edificios religiosos y el patrimonio de las comunidades frente a este tipo de emergencias?

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