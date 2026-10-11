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Liverpool remata Xbox Series S por menos de 10 mil pesos

Si quieres comprarte una consola de videojuegos, tienes que aprovechar la oferta que hay en Liverpool de la Xbox Series S.

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En el mercado existen varias consolas de videojuegos y si estas pensando en comprar una Xbox, la Series S tiene un gran descuento en Liverpool.

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¿Cuánto cuesta la Xbox Series S?

La Xbox Series S tiene un precio de lista de 13 mil pesos, pero en Liverpool se vende en 9 mil 123 pesos y se puede pagar hasta en 6 meses sin intereses de mil 520 pesos.

Puedes adquirirla en línea para recibir en tu domicilio o puedes recogerla en tienda. Además cuenta con una garantía y si el producto no es lo que esperabas puedes devolverlo.

Características del Xbox Series S

Es una consola digital con 512 GB de almacenamiento, gráficos ultra rápidos y rendimiento optimizado. Destaca por ser silenciosa y perfecta para jugar en la nube o descargar tus títulos favoritos.

Cuenta con 2 entradas HDMI y un puerto USB y puedes utilizar múltiples plataformas de streaming y cuenta con resolución 4K, compatibilidad Wi-Fi.

Algunos de los juegos más destacados para esta consola son:

  • Forza Horizon 5 y Forza Horizon 6 con gran fluidez y gráficos espectaculares
  • Halo Infinite la emblemática saga de disparos de modo multijugador
  • Gears 5 / Gears of War: E-Day de acción y disparos
  • Elden Ring RPG de acción de mundo abierto
  • Cyberpunk 2077 RPG de mundo abierto optimizado para funcionar a 60 fps
  • The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition con mejoras gráficas de nueva generación
  • Persona 5 Royal uno de los JRPG mejor valorados
  • Juegos free-to-play populares como Fortnite, Apex Legends, Overwatch, Roblox o Marvel Rivals

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