Liverpool remata Xbox Series S por menos de 10 mil pesos

En el mercado existen varias consolas de videojuegos y si estas pensando en comprar una Xbox, la Series S tiene un gran descuento en Liverpool.
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¿Cuánto cuesta la Xbox Series S?
La Xbox Series S tiene un precio de lista de 13 mil pesos, pero en Liverpool se vende en 9 mil 123 pesos y se puede pagar hasta en 6 meses sin intereses de mil 520 pesos.
Puedes adquirirla en línea para recibir en tu domicilio o puedes recogerla en tienda. Además cuenta con una garantía y si el producto no es lo que esperabas puedes devolverlo.
Características del Xbox Series S
Es una consola digital con 512 GB de almacenamiento, gráficos ultra rápidos y rendimiento optimizado. Destaca por ser silenciosa y perfecta para jugar en la nube o descargar tus títulos favoritos.
Cuenta con 2 entradas HDMI y un puerto USB y puedes utilizar múltiples plataformas de streaming y cuenta con resolución 4K, compatibilidad Wi-Fi.
Algunos de los juegos más destacados para esta consola son:
- Forza Horizon 5 y Forza Horizon 6 con gran fluidez y gráficos espectaculares
- Halo Infinite la emblemática saga de disparos de modo multijugador
- Gears 5 / Gears of War: E-Day de acción y disparos
- Elden Ring RPG de acción de mundo abierto
- Cyberpunk 2077 RPG de mundo abierto optimizado para funcionar a 60 fps
- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition con mejoras gráficas de nueva generación
- Persona 5 Royal uno de los JRPG mejor valorados
- Juegos free-to-play populares como Fortnite, Apex Legends, Overwatch, Roblox o Marvel Rivals
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