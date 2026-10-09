Una batería amplia resuelve en una sola compra el equipamiento completo que una cocina familiar mexicana necesita durante los años de uso cotidiano, desde ollas de diferentes capacidades hasta sartenes complementarios y utensilios diversos. La batería de 36 piezas Starflon Max en color plomo agrupa dentro del catálogo oficial Tramontina Store México con cuerpo de aluminio con revestimiento interno y externo antiadherente Starflon Max premium, formato familiar amplio y acabado estético diferencial de la marca brasileña con más de un siglo de trayectoria internacional desde 1911.

Esta batería figura actualmente con un precio de $1,807 pesos frente al valor tradicional de $2,259 pesos del catálogo oficial del fabricante, situación que representa un ahorro directo de $452 pesos para quién decide finalizar la compra durante la vigencia promocional actual. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 12 meses sin intereses con pagos de $150.60 pesos cada uno.

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Características de la batería Tramontina 36 piezas Starflon Max Plomo

Dentro del segmento premium de baterías familiares amplias, destacan tres características diferenciales específicas de este juego: la cobertura antiadherente Starflon Max tanto interna como externa, el formato completo de 36 piezas coordinadas y el color plomo característico que diferencia estéticamente este modelo de los acabados convencionales negros del segmento accesible mexicano.

Batería de cocina Starflon Max Tramontina en tienda oficial (Tramontina México)

El revestimiento Starflon Max premium representa la tecnología antiadherente propia de Tramontina sin PFOA (ácido perfluorooctanoico tóxico no utilizado por la marca), con componentes a base de agua no tóxicos para la salud familiar durante los años de uso cotidiano. La aplicación simultánea del recubrimiento tanto en el interior como en el exterior del utensilio amplifica considerablemente la protección contra adherencia de alimentos durante la cocción y simplifica significativamente la limpieza posterior tanto de restos internos como de salpicaduras externas del uso cotidiano.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea Starflon Max

línea Código producto oficial 20297612

Total 36 piezas completas formato familiar

completas formato familiar Material aluminio alta conductividad

alta conductividad Revestimiento Starflon Max interno y externo

interno y externo Color plomo diferencial característico

diferencial característico Sin PFOA (ácido perfluorooctanoico tóxico)

(ácido perfluorooctanoico tóxico) Componentes base agua no tóxicos

no tóxicos Dimensiones 28.80 × 52.60 × 22.80 cm

Peso 3.88 kg del empaque

del empaque Compra directa con tienda oficial fabricante

Envío gratis desde pedidos de $499 pesos

Garantía oficial Tramontina México

Respecto a la cobertura comercial de esta batería, Tramontina México otorga garantía oficial sobre defectos de fabricación en las ollas, sartenes, tapas, recubrimiento antiadherente Starflon Max interno y externo, utensilios complementarios y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. La compra se realiza directamente a través de Tramontina Store México (tramontina.com.mx), tienda oficial del fabricante que ofrece envío gratis en pedidos desde $499 pesos y atención directa al cliente

Para preservar considerablemente la vida útil del recubrimiento Starflon Max durante los años de uso familiar cotidiano, conviene cocinar a fuego bajo y utilizar utensilios de nylon, silicón o madera para remover alimentos sin rayar la superficie, condición alineada con las recomendaciones oficiales publicadas por Tramontina en su sitio corporativo mexicano sobre uso correcto de utensilios con antiadherente. Adicionalmente, la tienda oficial ofrece un cupón de bienvenida con 10 por ciento de descuento adicional para nuevos usuarios registrados mediante el código TRAMONTINAMX aplicable durante la primera compra en el sitio oficial del fabricante brasileño.

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