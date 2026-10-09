Precio y dónde comprar la espectacular Barbie Catrina edición Día de Muertos 2026

En México, el Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes y coloridas y por ello, Mattel lanzó la Barbie Catrina 2026 para homenajear y retomar la estética de las calaveras tradicionales.

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¿Cuánto cuesta y dónde comprar la Barbie Catrina?

Esta edición especial de Barbie tiene un precio de 2 mil 999 pesos y por ahora solo se encuentra disponible en Palacio de Hierro pero se prevé que en los próximos días se venda en otras tiendas.

Cabe mencionar que esta no es la primera Barbie inspirada en Día de Muertos pues desde 2019 se han elaborado muñecas inspiradas en esta tradición mexicana.

Barbie inspirada en La Catrina

La Barbie esta inspirada en la Catrina del mexicano José Guadalupe Posada. La muñeca porta un atiendo negro de silueta amplia y corte cásico con calaveras y elementos florales inspirados en el papel picado.

Además esta maquillada como una calavera y tiene detalles de esqueleto en los brazos y el torso. Tiene un abanico ilustrado y un gran sombrero con encajes y motivos florales haciendo referencia a las tradiciones mexicanas y la alta costura.

La Catrina es una figura de calavera que simboliza la sátira social y la igualdad ante la muerte. Su ropa esta inspirada en la moda de la alta sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX. En las representaciones actuales el rostro esta pintado como calavera de azúcar decorada con colores vivos y flores.

En la versión de Diego Rivera en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central utiliza una estola de plumas y un vestido largo.

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