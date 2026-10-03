Costco rebaja pantalla Samsung de 65 pulgadas: tiene $4,400 de descuento

¿Tu pantalla ya está pidiendo jubilación o de plano quieres una que haga que hasta las series que ya viste se sientan nuevas? Pues ojo, porque Costco México tiene una oferta que podría hacerte voltear a verla dos veces.

La pantalla tiene de esas características que suenan a “ya necesito renovar la mía”, y además su precio bajó bastante. Pero antes de correr por la cartera, hay que ver qué ofrece y, sobre todo, cuánto puedes ahorrarte y en adn Noticias te contamos.

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Pantalla Samsung de 65 pulgadas: ¿cuánto cuesta en Costco?

Si ya estamos hablando de renovar la pantalla, aquí viene el dato que importa: la Samsung Mini LED 4K Smart TV de 65 pulgadas aparece en Costco México con un precio original de 16 mil 999 pesos y un ahorro de 4 mil 400 pesos.

Con ese descuento, el precio queda en 12 mil 599 pesos; la pantalla corresponde al modelo UN65M80HAFXZX y, de acuerdo con Costco, incluye envío.

¿Qué tiene la pantalla Samsung Mini LED 4K?

Esta Samsung utiliza tecnología Mini LED, que emplea retroiluminación con luces más pequeñas que las de los televisores LED convencionales para controlar con mayor precisión la iluminación de la imagen.

¿El resultado? La tecnología está pensada para ofrecer un contraste más intenso, mayor detalle y una imagen más envolvente, especialmente al momento de disfrutar películas, series, deportes o videojuegos.

Además, estamos hablando de una pantalla de 65 pulgadas, así que sí, es de esas que hacen que tu sala empiece a sentirse como mini cine.

Procesador NQ4 AI Gen2: ¿para qué sirve?

La pantalla también incorpora el procesador NQ4 AI Gen2, que utiliza 20 redes neuronales de inteligencia artificial para optimizar la calidad de imagen y sonido.

Samsung señala que este procesamiento está pensado para mejorar la experiencia al ver diferentes contenidos, desde series y películas hasta videojuegos y transmisiones deportivas.

Samsung Vision AI Companion en la pantalla

Otro de los atractivos de este modelo es Samsung Vision AI Companion, una función que utiliza inteligencia artificial para ofrecer respuestas en video e imagen desde la televisión.

¿Cuáles son las condiciones de entrega y devolución en Costco?

Si estás pensando en aprovechar la oferta, también conviene echarle un ojo a las condiciones de compra, pues Costco México señala que el tiempo estimado de entrega es de 5 a 10 días hábiles después de confirmar la orden y que la pantalla se entrega en la entrada del domicilio indicado.

La mensajería no incluye subir o bajar el artículo a otro piso, desempaque ni instalación, por lo que es importante contar con suficiente espacio para recibirla y moverla dentro de casa.

Las entregas se realizan de lunes a viernes y no incluyen días festivos, en caso de devolución, puedes llevar la pantalla a la sucursal Costco más cercana o contactar al Centro de Atención al Socio. El reembolso se realiza mediante la misma forma de pago utilizada para la compra.

Además, Costco establece que las televisiones pueden devolverse dentro de los primeros 90 días a partir de la fecha de entrega. Para realizar el proceso, recomienda conservar y utilizar el empaque original.

La pantalla Samsung de 65 pulgadas es una de las opciones que puedes encontrar en Costco México con descuento, si estás buscando una Smart TV Samsung para renovar tu sala, revisa la oferta y sus condiciones antes de comprar.

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