VIDEO: Hombre se baja de su bici a hacer sus necesidades en calles de la Agrícola Oriental

Un video viral causó indignación en redes sociales, luego de que un hombre fue captado haciendo sus necesidades junto a un auto, en una de las calles de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, de la CDMX.

El clip causó indignación entre los internautas, que señalaron que el hombre pudo haber sido detenido y sancionado por cometer esta falta cívica.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué pasa en el video del hombre que hace sus necesidades en la calle?

El pasado 1 de octubre, un video que circula en redes sociales llamó la atención de los internautas. En el clip se puede ver a un hombre que viajaba en su bicicleta en una tarde lluviosa.

💩🚗 ¡QUÉ COCHINERO! CAPTAN A SUJETO HACIENDO SUS NECESIDADES JUNTO A UN AUTO EN IZTACALCO



📹 Un hombre fue captado en plena calle mientras hacía sus necesidades junto a un vehículo estacionado en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía #Iztacalco, #CDMX. El momento quedó grabado… pic.twitter.com/Gkdr4hv7sP — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) October 4, 2026

Mientras circula por una calle en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, el individuo detiene su bici, desciende y se coloca detrás de un auto estacionado y comienza a hacer sus necesidades.

Ante esta situación, un vecino opta por grabar el momento con la cámara de su celular, a manera de denuncia, pues lo que hace este individuo es una falta cívica que puede ser sancionada con una costosa multa.

¿De cuánto es la multa por hacer tus necesidades en la calle?

Hacer tus necesidades en la vía pública es considerado una falta cívica de Clase B, de acuerdo con el Artículo 29, fracción II de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX. Cometer esta falta te puede hacer acreedor a una multa de entre 11 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un rango aproximado de $1,290.41 a $4,692.40 pesos.

Además, el juez cívico puede determinar otras medidas como arresto administrativo de 13 a 24 horas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.