Si eres fanático de la marca de zapatos Converse, entonces no puedes perderte lo que preparó para este Día de Muertos 2026, pues la marca volvió a echar mano de una de las celebraciones más importantes de México para darle un giro muy especial a uno de sus modelos clásicos.

Y sí, los nuevos tenis ya están dando de qué hablar por sus diseños, pero seguramente lo primero que quieres saber es cuánto cuestan, cuándo salen y dónde puedes conseguirlos, pero no te preocupes, que aquí en adn Noticias te contamos todos los detalles.

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¿Cómo son los tenis Converse de Día de Muertos 2026?

Para esta edición, Converse eligió nuevamente los Chuck 70, uno de los modelos clásicos de la marca, pero con detalles especiales para la temporada de Día de Muertos.

La colección está integrada por dos diseños, cada uno con una propuesta visual relacionada con la celebración mexicana; los tenis incorporan detalles gráficos que hacen referencia a elementos tradicionales de esta fecha, sin dejar de lado la característica silueta de los Chuck 70.

Así, el clásico modelo cambia por completo de personalidad y se convierte en una pieza pensada especialmente para quienes quieren llevar el espíritu de Día de Muertos también en sus tenis.

¿Cuánto cuestan los Converse de Día de Muertos 2026?

Aquí viene la parte que seguramente quieres saber antes de emocionarte, llegamos a la parte mas temible, el precio: cada par tiene un costo de 2 mil 499 pesotes en la tienda oficial de Converse México.

La colección está disponible en diferentes tallas, que van de la 22 a la 10.5 nacional, de acuerdo con la información publicada por la marca.

Eso sí, al tratarse de una edición especial, la disponibilidad puede estar limitada, por lo que conviene revisar directamente los canales oficiales de Converse antes de lanzarte por un par.

¿Cuándo salen los Converse de Día de Muertos?

La marca habilitó un registro para acceder a la preventa de esta colección especial de Día de Muertos 2026; por ahora la recomendación es registrarse a través de los canales oficiales de Converse México y mantenerse pendiente de la fecha de lanzamiento y disponibilidad de los modelos.

Y sí, si alguno de los dos diseños ya te hizo ojitos, mejor no dejarlo para después, porque las colecciones especiales suelen tener una disponibilidad más limitada que los modelos regulares.

¿Dónde comprar los Converse de Día de Muertos 2026?

Los nuevos tenis pueden consultarse a través de la tienda oficial de Converse México, donde la marca concentra la información sobre la colección, tallas, precio y proceso de compra.

Antes de pagar en cualquier otro sitio, vale la pena verificar que se trate de un distribuidor autorizado y revisar las condiciones de venta, especialmente si buscas uno de los diseños de esta edición limitada.

¿Vale la pena comprar los nuevos Converse de Día de Muertos?

Si eres fan de los Chuck 70 y además te gusta aprovechar las colecciones que reinterpretan elementos mexicanos, esta edición tiene ese plus de ser un lanzamiento pensado específicamente para una de las temporadas más importantes del país.

Así que ya sabes, si eres fan de los tenis Converse y además te encanta todo lo relacionado con el Día de Muertos 2026, esta colección puede convertirse en uno de esos gustitos que sí quieres presumir.

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