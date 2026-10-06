Si para ti Día de Muertos 2026 también significa comer todo lo que huela a pan recién horneado, tenemos una noticia que probablemente te va a interesar, pues este año regresó una de las creaciones más curiosas de la temporada: una concha que decidió ponerse muy mexicana y transformarse en flor de cempasúchil.

Y sí, además de verse bonita, la famosa conchasúchil 2026 ya anda haciendo ojitos para convertirse en el antojo de octubre y noviembre, pero, ¿cuánto cuesta, dónde puedes pedirla y qué tiene de especial? Aquí en adn Noticias te contamos todo.

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#conchasdecempasuchil #conchasdiademuertos #conchascempasuchil #conchasvirales ♬ original sound - 𝓂𝒾𝓀𝒶𝓈 ˚˖𓍢ִ໋❀ @bestcake_cdmx Ya se viene esa temporada del año donde recordamos a los que ya no están, pero vine en nuestros recuerdos, y para celebrar esta temporada de muertos les traigo de nueva cuenta la Conchasúchil, es una concha elaborada a base de masa de pan de muerto y decorada con una costra hecha a base de la misma costra de la concha pero un una textura más suave para poder recrear pétalo a pétalo, y con una técnica de duyado una flor de cempasúchil 🏵️💀✨ #conchasuchil

¿Qué es la conchasúchil y por qué es especial?

Primero lo primero: la conchasúchil es una versión de temporada de la tradicional concha mexicana, pero con una presentación inspirada en el cempasúchil, una de las flores más representativas de las celebraciones de Día de Muertos, el cempaxúchitl.

La idea toma uno de los panes más queridos de México y lo convierte en una pieza que parece una pequeña flor naranja; así que, entre altar, veladoras y papel picado, ahora también puedes ponerle un lugarcito al pan.

¿Cuánto cuesta la conchasúchil 2026?

Ahora sí, vamos a la pregunta que probablemente ya estabas esperando: ¿cuánto cuesta? Para esta temporada, la conchasúchil 2026 tiene un precio de 520 pesos por una caja con seis piezas, de acuerdo con la información publicada sobre esta edición.

Eso significa que cada pieza sale aproximadamente en 87 pesos, aunque la presentación se vende en paquete y no como piezas individuales.

¿Dónde pedir la conchasúchil en CDMX?

Y aquí viene el dato importante si ya se te hizo agua la boca: la conchasúchil se puede pedir en Bestcake CDMX, una propuesta de repostería que prepara este pan especial para la temporada de Día de Muertos.

La venta se realiza únicamente sobre pedido, por lo que no se trata de llegar a una tienda y esperar encontrar las cajitas disponibles en el mostrador, lo mejor es solicitarla con anticipación y revisar las condiciones de entrega antes de hacer el pedido.

Si eres fan del pan dulce y además te encanta todo lo relacionado con la temporada de Día de Muertos, la conchasúchil 2026 es de esas opciones que llaman la atención desde que la ves.

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