Bodega Aurrerá remata Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB; ahorra más de 8 mil pesos

Una de las ofertas que más llama la atención para quienes buscan un smartphone de gama alta aparecen en Bodega Aurrerá: el Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB y 12 GB de RAM se anuncia en $29 mil 809 pesos, frente a un precio de lista de $38 mil 178 pesos mexicanos.

Cabe señalar que esto representa un ahorro anunciado de $8 mil 369 pesos, aunque como ocurre con las promociones en tiendas departamentales y en línea, el precio y disponibilidad puede cambiar.

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Samsung Galaxy S25 Ultra cae de precio en Bodega Aurrerá: cuesta $29,809 y ahorras $8,369 Bodega Aurrerá remata Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB y le baja más de $8 mil (Bodega Aurrerá)

¿Qué ofrece el Galaxy S25 Ultra de 512 GB?

El equipo cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, resolución de 3120 x 1440 píxeles, además de una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz; también incorpora 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Uno de sus principales atractivos es el S Pen integrado, además de las funciones de Inteligencia Artificial de Galaxy AI, que incluyen herramientas como Circle to Search, traducción y funciones de edición fotográfica.

Respecto de la fotografía, la ficha oficial de Samsung confirma un sistema trasero compuesto por sensores de 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP, junto con una cámara frontal de 12 MP; también ofrece un zoom óptico de 3x y 5x y grabación de video en 8k.

Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB de oferta en Bodega Aurrerá

¿Realmente son más de 8 mil pesos de ahorro? De acuerdo con la oferta de Bodega Aurrerá : el descuento anunciado es de $8,369 pesos. Además, el precio promocional de $29,809 se encuentra por debajo del precio de referencia que Samsung México muestra actualmente para la versión de 512 GB, de $35,999.

Recuerda que si buscas un teléfono premium con gran almacenamiento, cámara de alta resolución y S Pen, esta promoción resulta llamativa, pero coviene revisar el precio y existencia antes de comprar.

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